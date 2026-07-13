El Centro Deportivo San Pablo de Sevilla dispondrá pantallas gigantes para vivir la semifinal entre España y Francia

Aficionados durante la celebración de un partido de España en el Mundial. Archivo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo San Pablo de Sevilla acogerá este martes una nueva cita en la que habilitará pantallas gigantes para vivir el partido que enfrentará a las selecciones de España y Francia en el marco del Mundial de Fútbol.

De esta forma, la entrada quedará habilitada a partir de las 20,30 horas con acceso libre para los asistentes hasta completar aforo, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

El encuentro, que tiene previsto su inicio a las 21,00 horas, podrá así visualizarse en el centro, sito en la calle Doctor Laffón Soto de Sevilla.