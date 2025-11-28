Los Centros de Participación Activa de Sevilla aumentan el servicio de quiropodia, que alcanzarán más de 50.000 al año

Centro de Participación Activa - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha informado este viernes de que ha incrementado en un 17,55 por ciento el servicio de quiropodia que presta en los 32 Centros de Participación Activa (CPA) de la provincia de Sevilla y ha asegurado que alcanzará los 51.135 servicios al año.

Según ha informado la Junta en un nota de prensa, esta mejora viene acompañada de la puesta en marcha de un ciclo de charlas formativas, tres mensuales, para la promoción de la salud del pie, la importancia de su cuidado y la prevención de posibles problemas.

En esta línea, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, María Luisa Cava, ha explicado que "la implementación del servicio de quiropodia atendiendo a la demanda y necesidad de los usuarios de los CPA de Sevilla, beneficiará a más de 15.000 personas mayores socias de estos espacios de participación".

En este contexto, Cava ha destacado que los CPA conforman "un recurso fundamental" a la hora de potenciar políticas activas en favor de la salud de los mayores desde una "atención integral". La delegada del ramo ha remarcado que el objetivo "es mejorar la calidad de vida y prevenir posibles enfermedades".

Asimismo, Cava ha añadido que, por estos motivos, los CPA de Sevilla ofrecen servicios "claves" de atención, como el de quiropodia, que contribuyen al cuidado de sus usuarios, al tiempo que ha insistido "en la importancia de fomentar el envejecimiento activo como uno de los mecanismos de promoción y prevención de la salud más importante".

De esta forma, se ha referido al incremento en casi un 25 por ciento de las horas destinadas al desarrollo de talleres en los CPA de la provincia, donde se ofrecen un total de 33.240 horas de actividades durante el curso 2025/2026.

La Delegada de Inclusión Social ha señalado ha explicado que los CPA de la provincia de Sevilla ofrecen, además de los talleres, servicio de cafetería y actividades continuadas como peluquería o cursos sobre cómo afrontar situaciones adversas, entre otros.