Cerca de 30 actividades conforman la programación navideña de Mairena del Alcor (Sevilla)

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Alcor (Sevilla), Juanma López, y el técnico de Cultura, Rubén Hernández, han presentado la programación de actividades previstas para el periodo navideño en Mairena del Alcor.

En este sentido, las actividades comenzarán el 6 de diciembre con un encendido solidario del alumbrado, como informa el Consistorio en una nota de prensa en la que se destaca que el espectáculo multimedia del 20 de diciembre en la plaza Antonio Mairena "es ya cita ineludible".

Como novedad, se ha programado el espectáculo de Ana de Caro 'Suena la Navidad', que se celebrará en el campo de fútbol de la barriada Castillo de Luna.

López ha destacado que hay programación para todos los públicos, que, además, abarca toda Mairena, pues se celebra en los diferentes barrios de la localidad.

Teatro, títeres, conciertos, cabalgatas, cuentacuentos, concursos y hasta siete zambombas conforman un cartel muy completo para disfrutar de las fiestas en Mairena. El Ayuntamiento informará al respecto "puntualmente" de todos los actos previstos en esta programación.