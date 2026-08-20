Cerca de 300 personas disfrutaron del regreso del teatro al Castillo de Alcalá (Sevilla) con Noctaíra

El público asistente a una función de teatro en el Patio de Silos del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), dentro de la programación cultural de Noctaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido este jueves la asistencia de cerca de 300 personas, para la puesta en escena de la obra teatral 'Los Álvarez Quintero en', de la compañía Alma Twins, dentro de la programación de Noctaíra 2026.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la función ha supuesto, además, la vuelta de la programación veraniega al Patio de los Silos, recuperando este espacio de la fortaleza para las artes escénicas en la segunda mitad del verano.

En este sentido, el delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha celebrado que la "elevada asistencia" y la respuesta del público, que a su juicio "ponen de manifiesto la gran acogida que está teniendo el teatro en el Castillo de Alcalá y el interés de vecinos y visitantes por disfrutar de propuestas culturales en este enclave histórico".

Por otro lado, la programación de Noctaíra continuará el próximo miércoles 26 de agosto con una nueva cita teatral a las 22,00 horas, concretamente con la obra 'Whisky Japonés', en la fortaleza alcalareña, que seguirá siendo el espacio protagonista de la programación teatral durante el mes de septiembre, duplicando sus actuaciones con la puesta en marcha de un nuevo ciclo de teatro la primera semana del mes, de manera que ampliará la oferta cultural y consolidará el Castillo como "uno de los escenarios de referencia para las artes escénicas".

De esta forma, la primera semana de septiembre se representarán las obras 'Somos Teatro', del Grupo de Teatro Comunitario Castillo de Alcalá; 'Ellas', de TPT Pavis Revolution; 'Bohemia en Sevilla', de la compañía Moondays y 'El convite de boda', de Viernes y Punto.