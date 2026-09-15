Cerca de 5.500 estudiantes inician el curso de Secundaria en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Inicio del curso escolar en el IES Albero de Alcalá - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Cerca de 5.500 estudiantes (5.487), entre el alumnado de Secundaria, bachillerato, y ciclos formativos, han comenzado este martes las clases del nuevo curso 2026-2027 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, les ha dado la bienvenida y ha resaltado "el compromiso municipal hacia estas etapas académicas tan importantes para el desarrollo no sólo personal, sino también laboral del alumnado".

Se refiere la alcaldesa, en una nota de prensa, a "la apuesta y defensa de la educación pública de calidad y el impulso al empleo dela juventud no sólo a través de actuaciones municipales de mantenimiento en los centros, sino muy especialmente con apoyo económico directo, como subvenciones y actuaciones colaborativas para mejorar la convivencia y facilitar la igualdad de oportunidades".

Por su parte, el delegado de Educación del Ayuntamiento, Pablo Chain, ha recordado en el primer día de clases "los 90.000 euros municipales anuales para los proyectos socioeducativos contra el absentismo y en favor del incentivo académico y la convivencia en los institutos de Secundaria a través de las AMPA, una iniciativa municipal pionera de una cuantía inédita entre los municipios andaluces".

Esto se suma al apoyo económico de otros muchos proyectos de promoción del conocimiento científico, histórico, artístico, cultural o de salud, tanto a través de subvenciones nominativas, como de concurrencia competitiva, "sin las cuales los centros no podrían desarrollar iniciativas muy beneficiosas para la comunidad educativa y el alumnado, tanto en el desarrollo personal, como en el académico.

Paralelamente, Chain ha subrayado el apoyo a los ciclos formativos en cuanto a la importancia de su repercusión en el empleo juvenil. En este sentido, este curso se cuenta con la nave industrial municipal cedida al IES Hienipa para las prácticas de su Ciclo formativo de Grado Medio de Técnico de Construcción, con una inversión de más de 48.000 euros, "instalaciones sin las que no hubiera sido posible la implantación del mismo: es una de las muestras del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de la oferta formativa y el empleo para la juventud de Alcalá", ha añadido el edil.

Desde el Consistorio, siempre se ha incidido en la necesidad de adaptar la formación profesional a las necesidades del mercado laboral por el impacto que tiene hacia la creación de empleo, facilitando resolver la demanda de personal cualificado que tienen las empresas para impulsar la economía y específicamente para que esa creación de empleo se surta de los recursos humanos del entorno, concluye el comunicado del Consistorio alcalareño.