Cerrado el carril derecho de la A-49 en Huévar del Aljarafe (Sevilla) por colisión de varios vehículos

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El carril derecho de la A-49, en Huévar del Aljarafe (Sevilla) y en sentido Huelva, permanece cortado desde primeras horas de este jueves por una colisión en la que se han visto implicados varios vehículos. Los servicios de emergencias no confirman a esta hora la existencia de heridos.

Según ha informado el 112 a Europa Press, varias llamadas han alertado a las 6,25 horas de un accidente en el punto kilométrico 23 de la A-49 en sentido Huelva capital. Los alertantes avisaban de varios coches implicados e incluso de la existencia de dos heridos, extremo este último que no confirma el 112 al no tener constancia por parte del 061, desplazado a la zona igual que la Guardia Civil

En los primeros momentos, la Guardia Civil ha cortado la A-49 completa en el tramo donde se ha producido el accidente y ha habilitado un desvío por la salida 23. Pasadas las dos horas, ha abierto la carretera pero ha mantenido cerrado el carril derecho de la autovía.