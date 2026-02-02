La CES y Cajamar firman una alianza para impulsar el tejido empresarial sevillano

El presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus (i), y el director territorial de Cajamar, Sergio Hueso, en la firma del acuerdo de colaboración. - CES

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, y el director territorial de Cajamar, Sergio Hueso, han firmado un acuerdo de colaboración estratégico con el objetivo de fortalecer el tejido productivo de la provincia y fomentar la actividad empresarial.

El convenio contempla la organización de encuentros empresariales para establecer sinergias, intercambiar experiencias y explorar nuevas oportunidades de negocio. Estos foros estarán centrados en temas de interés general, como la sostenibilidad, la economía social y la cooperación empresarial, informa la CES en un comunicado.

Además, se prevé una difusión activa de los productos y servicios de las compañías participantes, con el fin de potenciar su visibilidad y presencia en la provincia. En este sentido, los asociados de la CES podrán beneficiarse de forma preferente de algunos de los productos y servicios que ofrece Cajamar, primera cooperativa de crédito en España.

Según Miguel Rus, esta alianza supone un paso importante para reforzar la competitividad del sector empresarial sevillano, mientras que Sergio Hueso destaca que la colaboración con la CES permitirá a Cajamar "acompañar de forma más directa a las empresas en su desarrollo y expansión, apoyando su crecimiento sostenible".

Este acuerdo se enmarca dentro de la estrategia de ambas entidades de impulsar la innovación, la cooperación y el fortalecimiento del ecosistema empresarial de Sevilla, consolidando a la provincia como un polo dinámico de actividad económica.