CES critica la "limitada capacidad" de red eléctrica en Sevilla: "Limita el crecimiento económico y creación de empleo"

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Sevilla (CES) ha advertido de la "limitada capacidad" de la red eléctrica de la provincia, una situación que "pone en riesgo inversiones estratégicas y compromete el desarrollo económico de la provincia", dado que, según ha argumentado, las empresas interesadas en establecerse en Sevilla con el objetivo de generar riqueza y empleo "se ven impedidas", mientras que las que ya operan en la provincia "enfrentan restricciones que limiten su expansión.

En este sentido, la confederación ha subrayado en una nota que es "fundamental" que la provincia cuente con una infraestructura eléctrica suficiente para "garantizar" el futuro de la industria, la movilidad y las inversiones del tejido empresarial.

Según ha indicado, los mapas de capacidad de la red eléctrica para conectar nueva demanda muestran que Andalucía está "prácticamente saturada", a lo que ha añadido que en Sevilla, "solo el 7,25 % de la red puede destinarse a nuevos usos y, de los 198 nudos existentes, 188 ya están completos".

Además, ha apostillado que la "falta" de capacidad eléctrica supone un "freno" para la industria y ha asegurado que los empresarios "llevan años reclamando y trabajando" para alcanzar el objetivo europeo de que el 20% del PIB sevillano sea industrial.

Así, ha tildado de "fundamental" garantizar un tejido que permita que las compañías puedan invertir en nuevos procesos, incorporar tecnología avanzada y participar en cadenas de valor nacionales e internacionales, sin que factores externos "paralicen" su capacidad.

La CES ha criticado también la "falta" de Presupuestos Generales del Estado este año añade incertidumbre a la situación que, según ha destacado, carecen de las partidas necesarias para avanzar en proyectos estratégicos, por lo que "se retrasan mejoras esenciales que permitirían mantener la competitividad y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y empleo en Sevilla".

Por todo ello, el grupo ha instado a las administraciones a adoptar medidas "urgentes" que permitan agilizar las inversiones en infraestructuras eléctricas, aumentando la capacidad de las redes y garantizando que las compañías puedan operar y crecer sin restricciones.