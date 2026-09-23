CEU FP Sevilla supera en este curso académico los mil alumnos matriculados en sus 20 titulaciones

Alumnos del CEU FP Sevilla. - CEU FP SEVILLA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEU FP Sevilla ha dado la bienvenida al nuevo curso académico 2026-2027 superando los mil alumnos matriculados en formación profesional. Este avance se acompaña de una oferta académica de 20 titulaciones, orientada a proporcionar a los estudiantes "una formación especializada, práctica y alineada con las necesidades de un entorno profesional en constante transformación".

Con motivo del inicio de curso, CEU FP Sevilla ha celebrado su Welcome Day para recibir a los nuevos estudiantes de primer curso, "facilitando el primer contacto de los alumnos con su nuevo entorno formativo y con la comunidad educativa CEU", según una nota remitida por la institución.

En concreto, la oferta académica de CEU FP Sevilla para este curso está integrada por un total de 20 titulaciones, catorce grados superiores, tres grados medios y tres másteres oficiales, distribuidos en las áreas de educación, empresa, salud, deporte y 'tech'. Esta propuesta responde a la diversidad de perfiles profesionales que demanda el mercado laboral y que permite a los estudiantes "desarrollar competencias especializadas para afrontar los retos de sus respectivos sectores".

Entre los programas que han despertado mayor interés, según el centro, destacan el Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial y el Máster en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información, así como el Máster en Inteligencia Artificial y Big Data y el Grado Medio en Gestión Administrativa, que se incorporan como novedad este curso a la oferta formativa del centro.

Estas cifras cosechadas por CEU FP Sevilla se enmarca en el "compromiso" de CEU Andalucía con "una educación orientada al desarrollo integral de la persona, la formación práctica y la preparación de los jóvenes para su futuro profesional". A través de una oferta académica adaptada a las nuevas demandas sociales y empresariales, el centro "busca acompañar a sus estudiantes en el desarrollo de sus capacidades, su talento y sus competencias".

El inicio del curso 2026-2027 representa así la consolidación de CEU FP Sevilla como "un centro de referencia en el ámbito de la formación profesional, con una comunidad educativa que continúa creciendo y una propuesta formativa que apuesta por la innovación, la especialización y la conexión con el mundo profesional".