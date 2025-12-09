La CEU San Pablo homenajea de forma póstuma al bioquímico sevillano Emilio Herrera Castillón

Acto de homenaje al bioquímico sevillano Emilio Herrera Castillón en la Universidad CEU San Pablo de Sevilla. - CEU SAN PABLO SEVILLA

La Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Sevilla ha rendido homenaje este martes al bioquímico Emilio Herrera Castillón, recientemente fallecido. Herrera fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Experimentales y Técnicas de la CEU USP, germen de las actuales Facultades de Farmacia y Medicina.

Según una nota remitida por la institución, el acto se ha llevado a cabo durante el Acto Académico de la Festividad de la Inmaculada Concepción y ha contado con la presencia de dos de sus hijos, Santiago y María, que han recogido la placa homenaje de manos de la rectora, Rosa Visiedo.

En este homenaje, la catedrática Mª Pilar Ramos, vicedecana y responsable de área de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia de la CEU USP; Miguel Ángel Lasunción, jefe del Servicio de Bioquímica-Investigación del Hospital Universitario Ramón y Cajal; y el catedrático Antonio Zorzano, director del Laboratorio de Enfermedades Complejas y Mitocondrias en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, han dirigido unas palabras en memoria de Emilio.

Por su parte, Lasunción ha destacado que Herrera era "una persona con convicciones, cumplidor, incansable y comprometido, que se esforzaba por lograr sus objetivos y destacaba por su firmeza, determinación, abnegación y buen hacer". Repasando su papel como docente, el profesor ha subrayado el carácter "llano y cercano con sus discípulos"

En esta línea, Ramos ha señalado el papel del catedrático en la Facultad, en particular, y en el campo de la bioquímica, en general. "Emilio ha facilitado la enseñanza y el conocimiento de la bioquímica en España; le debe mucho a nuestro maestro", ha apuntado. Además, ha rememorado algunas distinciones como la Medalla al Mérito de la Universidad CEU San Pablo y los premios nacionales e internacionales que ha recibido a lo largo de su trayectoria profesional.

Nacido en Sevilla en 1939, Emilio Herrera Castillón fue uno de los bioquímicos nacionales más relevantes. Sus contribuciones científicas más destacadas se centran en la investigación sobre el metabolismo de la gestación y sus implicaciones en el desarrollo postnatal, sobre cómo los cambios en la nutrición de la madre pueden afectar el desarrollo intrauterino del feto y el desarrollo de enfermedades en el adulto, tales como la resistencia a la insulina, la predisposición a la diabetes y el acúmulo de tejido adiposo.

Su trabajo se ha visto reflejado en las más de 400 publicaciones que deja como legado, la dirección de 49 tesis doctorales y su participación en más de 650 Congresos Científicos.

Fruto de su trayectoria profesional, el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular fue reconocido con diferentes distinciones nacionales como el Premio a la Trayectoria Científica del Instituto Danone y el Premio Ángel Herrera de Investigación de la Fundación San Pablo CEU; e internacionales como The Jorgen Pedersen Medal, de la European Association Study of Diabetes; The Norbert Freinkel Lecture Award, de la American Diabetes Association; y The John Stowers Research Award, de la European Association Study of Diabetes.