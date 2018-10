Chaves no acepta que se dude de la independencia de los Medios de Comunicación y rechaza que sean guiados por gobiernos

Actualizado 10/12/2008 15:57:17 CET

Asegura que los Premios Andalucía de Periodismo reflejan el "buen quehacer profesional" de los periodistas que trabajan en Andalucía

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aseguró hoy que no puede "dar bueno" que nadie ponga en tela de juicio la independencia del conjunto de medios de comunicación y en duda que cumplan la "alta función" que la sociedad democrática les ha encomendado, al tiempo que consideró un "mal negocio" que un partido o un Gobierno "guíe a un medio de comunicación".

Durante su intervención en la entrega de los XXIII Premios Andalucía de Periodismo, Chaves dijo que cada medio es "hijo de su padre y de su madre, y los periodistas también". "A menudo discrepo con ellos o ellos discrepan conmigo, siendo eso absolutamente legítimo, ya que, yo me debo a los ciudadanos y los medios a sus convicciones o a su línea editorial", agregó.

Chaves consideró que los Premios Andalucía de Periodismo reflejan en buena medida el "buen quehacer profesional" de los periodistas que trabajan en Andalucía. "Creo que es justo reconocerlo, ya que en Andalucía hay ejemplos muy diversos de buen periodismo y, en consecuencia, es difícil elegir".

A continuación, el líder del Ejecutivo andaluz tuvo unas palabras de reconocimientos para los premiados, entre los que se encontraban la sección 'Gran Sevilla' de El Correo de Andalucía, el reportero gráfico de Reuters Marcelo del Pozo, el programa de Canal Sur Radio 'La Memoria', la producción 'Febrero de 1937: Memoria de una huida' y el digital Ideal.es por el trabajo 'Lorca según Li'.

En concreto, Chaves dijo que la sección 'Gran Sevilla' del Correo de Andalucía es una "manera novedosa y distinta" de afrontar un viejo asunto periodístico, la información local. Además, sobre el periódico, dijo que no es un medio honorable y el decano de la prensa sevilla, ya que, dentro de pocos meses cumplirá los 100 años de vida.

Sobre el galardón al fotógrafo Marcelo del Pozo por la instantánea en la que se refleja el dolor de la viuda del fallecido futbolista del Sevilla F.C. Antonio Puerta, el presidente de la Junta de Andalucía calificó la imagen como "impresionante" y dijo que quisiera quedarse no sólo con el dolor que reflejaba sino con "el contraste con la vida que latía con fuerza en el vientre de una mujer desolada".

De igual modo, sobre el programa de Canal Sur Radio 'La Memoria', Chaves consideró que representa un esfuerzo "rigurosos, sostenido y ecuánime para recuperar la memoria de quienes fueron sepultados por la derrota y que no ahora no pueden ser también sepultados por el olvido". Además, para el presidente, sin espacios como éste "se perderían por el sumidero de la historia no sólo los sucesos que en aquel tiempo fueron silenciados, sino que se desconocerían el sufrimiento y las injusticias que padecieron aquellas generaciones".

Algo similar afirmó Chaves sobre el documental para televisión 'Febrero de 1937: memoria de una huida". Y es que, a su juicio, "este trabajo equilibrado recoge los testimonios de aquella infame persecución de la población civil malagueña".

Por último, respecto al premio otorgado al diario digital Ideal.es por el reportaje 'Lorca según Li', el presidente de la Junta de Andalucía aseguró que dicho trabajo multimedia es el prototipo del reportaje pensado para Internet. "Tal vez, dentro de no mucho tiempo, la mayor parte de los contenidos informativos tendrán que plantearse así: pensando en la Red".

Por otro lado, el director del periódico El Correo de Andalucía, Antonio Hernández-Rodicio, que también tuvo unas palabras de reconocimiento hacia los galardonados, dijo que los citados premios suponen un "acicate" a los periodistas para trabajar en el rol que la sociedad les concede.

Asimismo, aseguró que el mayor riesgo al que se enfrentan los periodistas no es la tecnología, la globalización, la competencia o Internet, sino "olvidarse del papel que la sociedad les ha otorgado e intentar protagonizar las informaciones, dejando a un lado la mesura y el rigor".