Cierra el ciclo 'Música en el Patio' de Alcalá (Sevilla) con 400 espectadores más en un año

Una actuación de 'Música en el Patio' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La vigesimotercera edición de 'Música en el Patio' ha cerrado el mes de septiembre consolidándose dentro de la programación cultural de la ciudad, tal y como ha explicado el delegado de Cultura, Christopher Rivas, quien ha destacado su crecimiento año tras año.

Según Rivas, "en esta edición hemos rondado las 2.800 butacas ocupadas, con un evento más que el año pasado y alrededor de 400 espectadores más. Unos datos que reflejan la buena acogida que ha tenido el ciclo por parte del público".

Durante todo el mes de septiembre este ciclo ha ofrecido una programación "muy diversa", con propuestas y estilos diferentes que han permitido recorrer sonidos tradicionales, músicas de distintas partes del mundo, propuestas contemporáneas y diferentes formas de entender la música. Y todo ello en el Patio de la Harinera del Guadaíra, convertido en un "punto de encuentro para la cultura y en un escenario único para disfrutar de la música".

Al hilo, el delegado ha enfatizado en esa diversidad como "una de las grandes fortalezas de 'Música en el Patio', ofrecer propuestas diferentes, acercar la cultura a públicos distintos y hacerlo además poniendo en valor nuestros espacios patrimoniales".

Por último, Rivas ha agradecido a todos los artistas que han formado parte de esta vigesimotercera edición, al equipo "que ha trabajado para hacerla posible" y, especialmente, al público que durante todo el mes de septiembre "ha llenado el Patio de la Harinera". "Seguiremos trabajando para que 'Música en el Patio' continúe creciendo y para que la cultura siga teniendo un papel protagonista en nuestra ciudad", ha finalizado.