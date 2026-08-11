Cierre de parques de Sevilla por intensificación de las labores de prevención del mosquito transmisor del Virus del Nilo

Archivo - Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha intensificado esta semana las labores de desinsectación frente al mosquito transmisor del Virus del Nilo Occidental (VNO), que incluirá tratamientos extraordinarios contra mosquitos adultos que obligarán al cierre del Parque de los Príncipes y el Parque Guadaíra.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Parque Guadaíra permanecerá cerrado este miércoles, 12 de agosto, mientras el Parque de los Príncipes cerrará este jueves, día 13, ambos por tratamientos larvicidas en imbornales y zonas de puesta de huevos, así como en colegios y centros educativos, con especial atención a los barrios y zonas de mayor incidencia del vector tras el primer caso positivo en la capital, detectado en la zona de Tablada.

De esta manera, los tratamientos, que combinan control biológico y químico, se enmarcan en el Plan Municipal frente a la Fiebre del Virus del Nilo, dotado con 60.000 euros y reforzado tras la declaración de Sevilla como zona de riesgo alto por la Junta de Andalucía.

En este sentido, el delegado de Espacio Público, José Lugo, ha explicado que esta semana se actuará en el Prado de San Sebastián, el Parque Infanta Elena y el Parque de los Príncipes, dentro de los tratamientos periódicos previstos en nuestro plan municipal frente al VNO, priorizando siempre los tratamientos biológicos frente a las larvas, que son los "más respetuosos" con el resto de la fauna y el medio ambiente.

Asimismo, Lugo ha asegurado que seguirán reforzando el control de plagas en toda la ciudad, priorizando siempre los tratamientos biológicos y "reservando los químicos para las situaciones que realmente lo requieren", como marcan los protocolos de la Junta de Andalucía.

NUEVO CONTRATO DE PREVENCIÓN

Además del contrato de desinsectación, el Ayuntamiento de Sevilla ha intensificado las labores de vigilancia y caracterización de las poblaciones de mosquitos, centradas en la detección temprana del Virus del Nilo Occidental. El contrato, dotado con 55.000 euros, se enmarca en el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores (PEVA), y está siendo desarrollado por la Estación Biológica de Doñana, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El programa contempla la vigilancia activa de mosquitos en, al menos, 16 puntos estratégicos de muestreo repartidos por la ciudad. El trabajo se desarrolla en tres fases: la búsqueda de hábitats larvarios y captura de estadios inmaduros, la captura de mosquitos adultos mediante trampas BG-Sentinel 2 --que atraen a los insectos simulando la respiración humana con CO2--, y la identificación taxonómica especializada de las especies capturadas, con especial atención al Culex pipiens, principal vector del virus en la ciudad.

Así, las muestras de mosquitos se conservan en criocongelación a -80ºC hasta su análisis molecular mediante PCR, con el que se determina la presencia o ausencia del VNO en las poblaciones capturadas, mediante análisis cuyo resultado positivo, hace que las muestras se remitan a un Laboratorio Oficial de Referencia para su confirmación, siguiendo el protocolo de vigilancia entomo-virológica del Ministerio de Sanidad.