Cierre en Sevilla de parques, cementerios e instalaciones al aire libre ante el aviso naranja por vientos este miércoles

Archivo - Peatones cruzan el puente de Triana en una jornada marcada por la lluvia y el viento. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado para el próximo miércoles 11 el cierre preventivo de parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante el aviso naranja decretado por fuertes vientos en la provincia.

Según ha concretado el Consistorio hispalense a través de sus canales oficiales, consultados por Europa Press, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado alerta naranja por vientos con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Según detalla el balance provisional de la Aemet, recogido por esta agencia, en la provincia hispalense se esperan fuertes vientos en las sierras Norte y Sur y en la campiña, con rachas de vientos del suroeste de hasta 90 kilómetros por hora.

De este modo, la Administración local ha precisado que los recursos municipales están activados para intervenir en caso de necesidad, al tiempo de señalar que, una vez finalice el episodio y tras la inspección de los técnicos, se volverá a la normalidad.

En suma, el Ayuntamiento ha recomendado extremar las precauciones en desplazamientos, especialmente al "efecto pantalla" al conducir, así como prestar "especial atención en zonas de arbolado y con estructuras metálicas" y a recoger los toldos y retirar los objetivos que puedan caer al vacío.