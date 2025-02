Cinco estudiantes de la Universidad de Sevilla inauguran un nuevo programa de prácticas rurales remuneradas

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) han inaugurado un programa de prácticas rurales de tres meses de duración en empresas o instituciones ubicadas en municipios de la provincia. Las prácticas cuentan con una bolsa de ayuda de 1.000 euros brutos al mes que financia la Diputación de Sevilla.

Según ha informado la US en una nota, los estudiantes interesados deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa de Prácticas Académicas Externas de la US y las empresas o instituciones que propongan prácticas a los estudiantes han de estar ubicadas en poblaciones o municipios de menos de 5.000 habitantes, o bien que desarrollen su actividad en dichas poblaciones o municipios, pueden participar empresas de todos los sectores industriales, cooperativas, ONG vinculadas al territorio, ayuntamientos, mancomunidades y negocios de cualquier tipo.

Según la US, también pueden participar empresas o instituciones de municipios entre 5.000 y 15.000 habitantes con una pérdida poblacional significativa, de más de un 5 por ciento en los últimos diez años, según los últimos datos publicados por el INE.

Cuando se abrió la convocatoria, se inscribieron 197 estudiantes, de los cuales once no cumplían los requisitos establecidos en la normativa de prácticas de la US. Se presentaron 17 ofertas que cumplían los requisitos determinados en la convocatoria. Una vez publicadas las ofertas de las empresas o entidades, se inscribieron 34 alumnos, bien porque no estaban interesados con la oferta o porque no incluían una oferta acorde a su titulación. La selección de estudiantes se realizó de acuerdo con la nota media de su expediente obtenido en la última convocatoria del curso 2023-24.

Una gran oportunidad Julia, Paula, Lucía, Carlos y Miriam se incorporaron a sus prácticas el día 20 de enero y estarán hasta el 20 de abril y se muestran "satisfechos por la gran oportunidad que supone esta vivencia en la esfera personal y profesional".

La alumna Julia Balbuena Fuentes ha trasladado que "confían en ella y está muy satisfecha con sus prácticas", estudiante el grado en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y se encuentra haciendo sus prácticas en el Departamento de Recursos Humanos y Contabilidad del Ayuntamiento de Cañada Rosal.

En el departamento de calidad de la empresa Quesos los Vázquez S.L. en la Castilleja del Campo, hace sus prácticas Paula Garrido Gil, estudiante del grado en Biología. En las primeras semanas en su nueva actividad se encuentra conociendo el funcionamiento de la planta y el laboratorio.

Por su parte, Lucía López Martínez, que estudia el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Escuela Politécnica Superior, hace sus prácticas en la empresa Cerramientos y Particiones del Sur SL, en La Luisiana. Está "satisfecha con su plan formativo y en estos momentos realiza mediciones de componentes y diseños 3D con Solidworks de prototipos de andamios".

También en la rama de ingeniería desarrolla sus prácticas Carlos González Clavero, en los departamentos de Calidad y Producción de Tecade S.A., en Los Molares, gracias a sus estudios en el grado en Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Superior.

Y por último, Miriam Márquez Moreno, como estudiante del grado en Economía se muestra "muy satisfecha" con sus prácticas en su pueblo, en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Guadalcanal, donde ya realizó sus prácticas curriculares. Miriam se muestra muy ilusionada de poder aportar su "granito de arena y todo lo que ha aprendido en su carrera" y valora "con entusiasmo esta enriquecedora experiencia".