Cinco personas resultan heridas en una colisión entre dos turismos en Benacazón (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ocurrido sobre las 21,30 horas de este lunes en el kilómetro 16 de la autovía A-49, sentido Huelva, en el término municipal sevillano de Benacazón se ha saldado con cinco heridos.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta en una nota de prensa, el siniestro ha consistido en una colisión por alcance entre dos turismos.

Por ello, el centro coordinador movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la carretera, que atendieron a tres hombres de 31, 45 y 66 años y dos mujeres de 32 y 63. Todos, a excepción del varón de 31 años, fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.