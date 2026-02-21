Cinco vías de la provincia de Sevilla siguen cortadas por el temporal, mientras se empiezan a reparar la SE-4104 y SE-31

Embalsamiento de la carretera de acceso a la localidad sevillana del Palmar de Troya provocado por la borrasca Leonardo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso del temporal por Sevilla provocó importantes daños en vías de toda la provincia, unos desperfectos que aún provocan el corte de cinco vías y carreteras de la red provincial. Según ha trasladado la Diputación a Europa Press, la vía 149 (entre la SE-6101 y Peñaflor), la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la vía 453 (de Pruna a la A-363), la vía 225 (que va de Marchena hacia la A4) y la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río) en las inmediaciones del puente que cruza el Guadalquivir, continúan cortadas.

La institución provincial ha señalado que la vías son "antiguas carreteras descatalogadas, pero que mantienen circulación un cierto nivel de tráfico entre colindantes y explotaciones agrícolas". A esta lista, se suma la SE-4108 (entre Arahal y Carmona), donde todavía se están haciendo trabajos de reparación tras los daños sufridos por el temporal en noviembre de 2025. Las obras de emergencia se iniciarán en breve, por un importe cercano a los 760.000 euros. Es la última de las obras de emergencia que se programaron tras esa borrasca.

La Diputación ha señalado que "cuando se producen lluvias intensas y episodios meteorológicos extremos, hay daños que no son evidentes cuando se retira el agua, sino que afloran días después, aunque esté relacionados". La institución provincial ha indicado que "ya está trabajando para cuantificar todos los daños y actuar por la vía de emergencia en las reparaciones necesarias". "Esto se hará con independencia de la financiación estatal. La Diputación tiene músculo para afrontar las reparaciones, aunque llegado el momento tramite y se acoja a las ayudas que se articulen desde el Gobierno de España para la administración local", han destacado.

Este pasado viernes han comenzado los trabajos en la SE-4104 (Alcolea del Río) para un fresado de emergencia, "que permitirá una circulación restringida a turismos, pero más segura, en tanto se prepara la solución final". Una vez que se cuantifiquen todos los daños, la Diputación ha anunciado que "se planteará una actualización de la Programación Inversora Trienal (PIT) 2025-2027 de Carreteras de la Diputación, para incluir las nuevas necesidades que deban ejecutar de inmediato y calendarizar la de los meses sucesivos".

En la fase I de este PIT, presentado en septiembre, ya se recogieron 3,5 millones de euros para reparación de los daños que se produjeron con los periodos meteorológicos extremos que también se produjeron en marzo de 2025. Por su parte, la diputada del Área de Cohesión Territorial, María Teresa Jiménez, ha destacado que "se ejecutaron en su práctica totalidad antes de 31 de diciembre de 2025 y han dado un resultado muy positivo, puesto que las obras ejecutadas han soportado muy bien esta nueva borrasca, y podemos decir que incluso han evitado inundaciones en los puntos en los que se ejecutaron".

COMIENZAN LAS OBRAS EN LA SE-31

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha confirmado el inicio este viernes de las primeras actuaciones en la SE-31 dentro de una "campaña intensiva de reparación de los daños en los firmes provocados por la sucesión de temporales de los últimos meses". Estos trabajos forman parte del plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Transportes para restituir la normalidad en la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

El Gobierno ha defendido que está llevando a cabo "un esfuerzo sin precedentes en materia de conservación de carreteras. Solo en 2025, la inversión en esta área ha alcanzado 1.910,6 millones de euros, una cifra que prácticamente duplica los 918,9 millones de euros ejecutados en 2018".

De forma paralela, el Ministerio está desarrollando un Plan Especial para la Mejora de los Firmes de la Red de Carreteras del Estado, dotado con 1.629 millones de euros, que permitirá implementar intervenciones de renovación profunda y modernización en centenares de kilómetros de la red.

SEVILLA INICIA ESTE SÁBADO SU PLAN DE REASFALTADO

En paralelo, este sábado han comenzado las actuaciones de asfaltado en la Ronda de Capuchinos de Sevilla. Unas obras que se van a prologar hasta el jueves 26 de febrero. Esta obra es la primera dentro del plan de reasfaltado que ha presentado el Ayuntamiento esta semana y que afecta a a más de 30 vías de la ciudad tras los daños provocados por las últimas borrascas.

El plan cuenta con 10,3 millones de euros, que serán complementarios a los contratos de mantenimiento de conservación del pavimento que realiza el Consistorio por valor de 20 millones de euros, según ha destacado el primer edil en una rueda de prensa.

Entre las vías dentro del plan, Sanz ha destacado el reasfaltado total del Puente del Cristo de la Expiración. Una actuación que vendrá acompañada de una renovación de los toldos del puente "que están instalados desde su construcción para la Expo 92". Asimismo, también se van a realizar labores de pintura.

Las vías dentro de este plan son la Ronda de Capuchinos, los carriles bus de María Auxiliadora y Recaredo, dentro del Casco Antiguo. También la calle Tarfia (Bellavista-La Palmera) y Virgen del Valle (Los Remedios).

En el distrito Sur se van a reasfaltar la avenida Carlos V, la avenida Diego Martínez Barrio, la Carretera Su Eminencia y Calle Olivar de la Reina y Huerta del Maestre. En Triana, al puente del Cachorro se suma Ronda de Triana.

También están dentro del plan, las calles La Montería y Federico Mayo Gayarre del distrito Cerro-Amate. En Este-Alcosa-Torreblanca, se va a actuar en la avenida Médicos Sin Fronteras, calle Taiwán, avenida República de China y calle Fernanda Calado Rosales.

En el distrito de Macarena es el turno de la avenida Sánchez Pizjuán , la calle Fray Luis de Granada Nervión, calle Enramadilla, calle Banda Sinfónica. Asimismo, se renuevan varios tramos de la Ronda del Tamarguillo (por tramos) como el tramo Hytasa-San Juan de la Cruz, el Tramo Francisco Buendía - Marqués de Pickman, calle Clemente Hidalgo.

Por otro lado, en el Distrito Norte se actuará sobre la calle Alejandro Sawa, Las Naciones, Jornaleros, Barriada de San Diego y Corral de los Olmos. También entran dentro del plan la avenida de Andalucía y la avenida de los Conquistadores.