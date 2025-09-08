El cine de Remedios Malvárez, la pluma de Fernando Iwasaki y la fotografía de Claudia Ruiz protagonizan 'Amalgama'

Archivo - Presentación del ciclo 'Amalgama' de la Bienal de Flamenco. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo encuentro del ciclo 'Amalgama', que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla a las 20,00 horas, recibirá el título 'Tres miradas: tras la cámara y el papel' y reunirá a la cineasta Remedios Malvárez, el escritor Fernando Iwasaki y la fotógrafa Claudia Ruiz Caro para abordar el flamenco desde diversas perspectivas.

En esta ocasión, Malvárez se encargará de la dirección cinematográfica, Iwasaki aportará análisis y reflexión sobre la cultura y la historia del flamenco, y Ruiz Caro trabajará la fotografía, captando detalles visuales y expresiones del arte flamenco.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha detallado en una nota que el flamenco es "un universo de sensaciones, historias y expresiones que trascienden lo puramente musical" y, en este contexto, el próximo encuentro de 'Amalgama' unirá "la visión cinematográfica, la profundidad literaria y la potencia de la imagen fija".

En palabras de Moreno, el encuentro será "un espacio para la reflexión, el debate y el descubrimiento, donde el Flamenco con mayúsculas se revelará no solo como una expresión artística, sino como un fenómeno cultural que se puede leer, ver y sentir de infinitas maneras".

La cita se enmarca en la programación que forma parte de la 'Promoción del Flamenco' llevada a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración de la 'Bienal de Flamenco'. La entrada será libre hasta completar el aforo.