El cine de verano de la Diputación de Sevilla aborda su recta final y programará hasta mitad de septiembre

Publicado 31/08/2018 14:55:35 CET

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 'Cine de Verano Patio' de la Diputación aborda la recta final de la que ha sido una de las temporadas más largas de su historia, que ha contado con 87 días, desde el pasado 22 de junio hasta el próximo 16 de septiembre, fecha en la que se pondrá el broche de oro a esta temporada 2018.

Con las 16 películas programadas para este mes de septiembre, la Diputación, tal y como informa en nota de prensa, habrá proyectado un total de 79 títulos, sin que hasta el momento "haya bajado el promedio de espectadores que acuden a este espectáculo", cifrado en 515 diarios. De hecho, hay que recordar que hasta el 1 de agosto eran casi 16.000 las personas que habían disfrutado de este cine de verano.

De los 63 filmes emitidos hasta ahora, se han repetido los nueve cuyos resultados en las taquillas de cine convencional hacían prever una mayor demanda del público o por requisito de la distribuidora, como son 'Call me by your name', de Luca Guadagnino; 'Wonder Wheel', de Woody Allen; 'Tres anuncios en las afueras', de Martin Mcdonagh; 'Los archivos del Pentágono', de Steven Spielberg; 'La forma del agua', de Guillermo del Toro; 'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson; 'Custodia compartida', de Xavier Legrand, y 'Lucky', de John Carroll Lynch.

Mención particular merece 'La librería', de Isabel Coixet, programada para el 16 de julio, que suscitó tal interés en los aficionados sevillanos, que se superó con creces el aforo del Patio de la Diputación y centenares de espectadores se quedaron sin acceso, por lo que se volvió a proyectar el 13 de agosto.

Entre las 16 películas que componen la cartelera de septiembre, hay tres españolas, 'Mi querida cofradía', en la que sorprende el complejo equilibrio que su directora Marta Díaz; 'No sé decir adiós', de Lino Escalera, con el impresionante trabajo estelar de Nathalie Poza, premiado con el Goya a la Mejor Actriz Protagonista del año pasado, y 'Camarón: flamenco y revolución', documental dirigido por Alexis Morante y narrado en off por Juan Diego.

Además, el público podrá disfrutar, por ejemplo, con imponentes duelos interpretativos, como el de Helen Mirren y Donald Sutherland, los dos veteranos protagonistas de 'El viaje de sus vidas', de Paolo Virzi, en una historia de compañerismo de vida en la enfermedad; el de Denzel Washington y Colin Farrell, en 'Roman J. Israel Esq', de Dan Gilroy, narrando el lado oculto del saturado sistema penal de Los Ángeles; o el de Rachel Weisz y Rachel McAdams, con dos poderosas protagonistas desafiando convenciones bajo la dirección de Sebastián Lelio, en 'Disobedience'.

Destacable es también la interpretación de Charlotte Rampling en 'Hannah', donde Andrea Pallaoro la conduce brillantemente hasta el Premio a la Mejor Interpretación en el Festival de Venecia 2017 en su retrato de la dramática fuerza de una mujer en lucha con una sociedad que la ningunea o la rechaza. Y la honestidad de la historia de 'La delgada línea amarilla', del mexicano Celso García, en un relato de sueños y derrotas.

Para los amantes de la acción, en 'Corporate' en francés Nicolas Silhol traslada al mundo de la empresa prácticas propias del hampa, a través de una puesta en escena ágil y sin despistes de la verdadera esencia de fondo.

Además, se tratan temas de actualidad social, como las absorbentes exigencias de la maternidad, en 'Tully', de Jason Reitman; los problemas económicos de una familia, en la maravillosa 'Foxtrot', de Samuel Maoz, o el drama de la inmigración, en 'Most beautiful island', de Ana Asensio. Sin olvidar, una película de autor, 'Basada en hechos reales', del siempre polémico e interesante Roman Polanski, que reúne un plantel de primeros actores compuesto por Enmanuelle Seigner, Eva Green y Vincent Pérez.

Igualmente, hay que recordar que el cine de verano de la Diputación abre sus puertas a las 21,30 horas, que las sesiones comienzan a las 22,15 horas y que el precio de las entradas es de cuatro euros, con la venta de entrada en la propia sede, así como que la cartelera se puede consultar en el portal web de 'www.asomatealpatio.es'.