La cineasta francesa Claire Simon presenta en Sevilla el documental 'Writing Life'

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acoge este viernes 14, a las 17,00 horas, un encuentro con la directora francesa Claire Simon, que presentará el documental 'Writing Life' en el marco del Festival de Cine de Sevilla 2025.

La cineasta aborda en esta obra la figura de la escritora Annie Ernaux --ganadora del Premio Nobel de Literatura--, y explora cómo su obra es leída, entendida y analizada en los colegios de Secundaria franceses.

La cinta propone un diálogo entre las trayectorias vitales y creativas de ambas autoras, que durante las últimas décadas han discurrido en paralelo entre la escritura y el cine.

El acceso a la proyección es gratuito, previa obtención de entrada a través de Entradium en la web del Cicus. La sesión contará con la participación de la propia Claire Simon, en una conversación moderada por Olga Navalón y Camille Cartier, quienes guiarán el encuentro con la directora.

SEMANA DEDICADA A CLAIRE SIMON

Con motivo de la visita de la directora a Sevilla, esta semana el público ha podido disfrutar, dentro del ciclo 'Lunes de Cine', de la proyección de su película del año pasado, 'Apprendre', una obra que también reflexiona sobre el ámbito escolar y los procesos de aprendizaje.

Esta proyección, realizada en colaboración con el Institut Français, ha permitido al público sevillano adentrarse en el universo cinematográfico de Simon antes de la presentación de 'Writing Life'.