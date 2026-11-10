El cineasta Meyer Levinson-Blount, nominado al Oscar, conversa con el alumnado de la Universidad de Sevilla

Imagen de recurso del Festival de Cine de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (US) acoge el día 12 de noviembre, a las 10,00 horas, un encuentro con el cineasta Meyer Levinson-Blount, nominado al Oscar 2026 al mejor cortometraje de ficción por 'Butcher's Stain'. La actividad, presentada por el Festival de Cine de Sevilla y el proyecto de cortos de la US CavCrea, ofrece al alumnado la oportunidad de conocer de primera mano la experiencia de un joven realizador reconocido internacionalmente.

Levinson-Blount, que también ha obtenido la Medalla de Plata en la categoría de ficción narrativa de los Student Academy Awards, los conocidos como Oscar Estudiantiles, compartirá su trayectoria y los desafíos de dar el salto de la formación académica a la industria cinematográfica, informa la US en una nota de prensa.

Durante el coloquio, abordará el proceso de creación de su primer cortometraje profesional y su experiencia en el circuito internacional de festivales.

Nacido en Nueva York y formado en la Escuela de Cine y Televisión Steve Tisch de la Universidad de Tel Aviv (Israel), el cineasta ha desarrollado su trayectoria en el ámbito de la creación audiovisual. Su cortometraje 'Butcher's Stain', inspirado en su propia experiencia trabajando en un supermercado israelí, narra la historia de un trabajador palestino acusado de retirar unos carteles sobre los rehenes en Gaza.

A través de su intento por demostrar su inocencia y conservar su empleo, la película aborda los prejuicios, la discriminación y las tensiones derivadas del conflicto palestino-israelí.

El encuentro se celebra en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación y estará moderado por los profesores del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad María Milagros Expósito Barea y Jesús Jiménez Varea.

Además, 'Butcher's Stain' se proyectará el 11 de noviembre, a las 10,00 horas, en los cines Nervión, dentro de la programación del Festival de Cine de Sevilla.