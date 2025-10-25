El Circuito 3x3 CaixaBank 2025 cierra su temporada con una jornada de baloncesto en Sevilla

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La entidad bancaria CaixaBank ha organizado este sábado, 25 de octubre, en las Setas de Sevilla, la celebración de la última parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025. La Plaza de La Encarnación se ha encargado de acoger a más de 320 jugadores que han disfrutado de una jornada marcada por la competición, con 87 equipos y más de 100 partidos disputados, también por las actividades y espectáculos que cerraron la temporada del circuito y atrajeron la atención de los más de 9.000 visitantes.

Según ha detallado CaixaBank en una nota, a lo largo de la temporada, el Circuito 3x3 CaixaBank ha recorrido un total de nueve ciudades españolas fomentando el espíritu inclusivo bajo el lema "Cancha para todxs", con actividades para todas las edades y públicos.

Además de las ya habituales propuestas, como la actividad de envejecimiento activo y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas, el evento ha ofrecido nuevas experiencias para todos los participantes y acompañantes, haciendo de la jornada una fecha inolvidable.

Entre las novedades, han destacado actividades como la zona 'Basket & Art', un espacio creado para fusionar el arte y el baloncesto. Esta área fue diseñada para ofrecer a los asistentes, una experiencia creativa y participativa.

Los participantes han podido customizar camisetas en un stand dedicado y disfrutaron del talento de un grafitero que dio color al evento en directo, mientras una cámara 360º capturaba los momentos de la jornada y que los participantes pudieron compartir a través de las diferentes redes sociales.

Como parte de la clausura, también se ha proyectado un video que resumió los mejores momentos del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 en sus diferentes paradas por todo el país, mostrando "la emoción vivida en cada sede y el impacto positivo del proyecto en cada comunidad".

Asimismo, el evento también ha contado con la presencia del embajador de la FEB, Fernando Romay, que además estuvo acompañado de dos grandes figuras del baloncesto español, como Carlos Jiménez y Raúl Pérez.

La celebración de esta última parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 ha sido posible gracias al "esfuerzo" conjunto de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank, con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Andaluza de Baloncesto y el valioso compromiso del grupo de voluntarios del Programa FEB-CaixaBank.

El director gerente de Las Setas en Sevilla, Pedro Parrilla Calle, ha manifestado su contento de que este monumento en la Plaza de La Concepción haya albergado un evento de esta magnitud.

"Gracias a CaixaBank, la Federación Española de Baloncesto y la Federación autonómica por venir a nuestra casa, Las Setas de Sevilla. Estamos encantados de colaborar con el deporte y de estar acompañados de estos cracks, Fernando Romay, Carlos Jiménez y Raúl Pérez", ha expresado.

En representación de CaixaBank, el director de área de negocio de Sevilla Capital y Centro Sur, Dani Pozo, ha comentado que "son ya trece años y hemos seguido demostrando el firme compromiso que tenemos con el deporte como motor de transformación social y esa capacidad de transmitir valores como el esfuerzo, la capacidad de superación y el trabajo en equipo".

Por su parte, el delegado Provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Sevilla, Aníbal Méndez, también ha explicado que "a pesar de las dificultades que hemos tenido últimamente, pero no es más que ver la cantidad de gente que tenemos hoy presentes, a pesar de que es un espacio un poco reducido pero muy bonito".

En este sentido, el vicepresidente de la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Marcos del Olmo, ha mencionado que "queremos agradecer a CaixaBank porque sin ellos no sería esto posible y a la Federación Española de Baloncesto por darnos visibilidad".

Por último, los embajadores de la FEB, Fernando Romay, Carlos Jiménez y Raúl Pérez, han coincidido en un mismo mensaje en torno a la capacidad de transmitir valores que tiene el baloncesto. "Muchas gracias a Sevilla por recibir este evento. Nos emociona mucho ver que el baloncesto siga vivo y que se manifieste con tantas personas presentes en eventos como el de hoy", ha trasladado.

NUEVO CIRCUITO 3X3 CAIXABANK

Este año, el mayor circuito de baloncesto 3x3, gratuito y al aire libre de España ha pasado a llamarse Circuito 3x3 CaixaBank y ha estrenado logo para acompañar a su nueva nomenclatura.

Según ha indicado la entidad bancaria, esta novedad nació a raíz del éxito de participación que, año a año, ha conseguido el tradicional 'Plaza'. Con la nueva temporada, se dio un nuevo impulso social profundizando en el valor solidario e inclusivo del circuito para llegar a todo tipo de participantes, sin sesgos de ningún tipo.

En este contexto nació el lema 'Cancha para todxs'. Con el propósito de "incrementar las actividades que trascienden a la competición deportiva y ampliar la oferta al público general".

Así, hubo nuevas iniciativas dirigidas a los más mayores, con entrenamientos específicos para fomentar el envejecimiento activo, juegos y actividades en las pistas para las familias y los visitantes locales.

'Cancha para todxs' reflejó, parada a parada, cómo el deporte es una herramienta de aprendizaje de valores a partir del juego y la diversión. El carácter inclusivo del circuito, que impulsa la participación de todos sin sesgos de ningún tipo, seguirá siendo un protagonista en la nueva edición del Circuito 3x3 CaixaBank.

Por ello, cada parada contó con un torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) y ofreció actividades de exhibición para sensibilizar a la sociedad. Y la Pista Universo Mujer Baloncesto, escenario de las finales femeninas de cada cita, siguió siendo uno de los puntos fuertes del circuito para impulsar la práctica del baloncesto por parte de niñas y jóvenes.

En esta edición se consolidó la iniciativa 'Márcate un Triple Solidario con CaixaBank', que tuvo como fin invitar a la ciudadanía a marcarse un Triple por una causa. De la mano de la Fundación "la Caixa", todo triple anotado durante la competición deportiva por categorías y por el público sumará para recaudar fondos para fines sociales.

En el caso de Sevilla, se han destinado al programa social Niños con Amor que tiene como finalidad, desde su fundación en 1995, atender a personas con discapacidad intelectual tras su etapa escolar.