Circulación normalizada en la alta velocidad Sevilla-Córdoba con retrasos de hasta 28 minutos por fallos de señalización

Archivo - Viajeros del AVE en la estación de Atocha, en foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la alta velocidad entre Sevilla y Córdoba ha quedado normalizada tras registrarse un fallo en la señalización en la zona de la bifurcación de Málaga, en el punto donde comienza la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, en La Marota, incidencia que ha sido solventada a las 9,48 horas de este viernes, según informa Adif.

Los trenes de alta velocidad afectados han sido 14 y de media velocidad, cuatro, que han acumulado un retraso medio de 28 minutos, tal como señala el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Fuentes de Adif han expresado a esta agencia que el problema se originó en la noche de este jueves, 9 de octubre, debido a una avería en un desvío, que fue parcialmente reparada durante la madrugada.

Aunque la circulación no se ha interrumpido, los trenes, tanto de media como de larga distancia, han ido acumulando retrasos.

Desde las 6,40 horas de la mañana, los trenes circulan por una de las vías entre Córdoba y La Marota, mientras que la otra continúa afectada.