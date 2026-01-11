Cirque du Soleil llega a Sevilla para instalar la Gran Carpa del estreno nacional de 'Kurios, Gabinete de Curiosidades'

Instalación de la Gran Carpa del Cirque du Soleil en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cirque du Soleil llega a Sevilla este domingo, 11 de enero, para presentar el estreno nacional de su nueva producción, 'Kurios, Gabinete de Curiosidades', el espectáculo número 35 de la compañía desde su fundación en 1984. La Gran Carpa se instalará en el recinto del Charco de la Pava, donde permanecerá durante toda su estancia en la capital andaluza.

Según ha informado la organización en una nota, el espectáculo se sitúa en un pasado alternativo de carácter fantástico y familiar. La obra gira en torno a un Científico que descubre la existencia de maravillas ocultas bajo la superficie de la realidad y que está convencido de que, dentro de su gabinete de curiosidades, se esconde un mundo desconocido donde conviven ideas extravagantes y sueños ambiciosos. La llegada de un grupo de personajes místicos a su improvisado universo mecánico altera por completo su entorno y da vida a sus curiosidades, desencadenando el desarrollo del relato.

Los gabinetes de curiosidades, considerados los predecesores de los museos, fueron conocidos en la Europa renacentista como gabinetes de maravillas. Aristócratas, miembros de la burguesía comercial y los primeros científicos reunían en ellos colecciones de reliquias históricas, obras de arte y objetos singulares o artefactos procedentes de sus viajes.

'Kurios - Gabinete de Curiosidades' cuenta con un elenco de 50 artistas procedentes de 21 países. Asimismo, la producción incluye más de un centenar de trajes y un total de 464 elementos de utilería, el mayor número utilizado en un espectáculo en la historia de Cirque du Soleil, según ha informado la organización.

La gira está integrada por 120 profesionales de 30 países, cuyos miembros han participado en más de 3.000 funciones hasta la fecha. La música del espectáculo corre a cargo de una banda compuesta por siete músicos que interpretan en directo.

Además, el montaje incorpora por primera vez un número de bienvenida sobre la propia Gran Carpa antes del inicio de la función. Siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten, tres artistas ascienden a la carpa para saludar al público asistente.