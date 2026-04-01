Los Citypaq de Correos tramitaron casi 133.000 paquetes en 2025 en Sevilla

Dos personas haciendo uso de Citipaq, servicio de Correos. - CORREOS

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de terminales Citypaq de Correos en la provincia de Sevilla tramitó durante 2025 un total de 132.711 paquetes, lo que supone un incremento del 2,19 por ciento respecto al año anterior, cuando se gestionaron 129.864 envíos. El mayor volumen de actividad se registró en el terminal de la sucursal 17, en Sevilla Este, con más de 7.000 envíos tramitados.

Tal y como ha asegurado la entidad, Andalucía dispone actualmente de 322 dispositivos Citypaq, doce de los cuales se incorporaron a lo largo del pasado año, reforzando así las opciones de entrega y recogida disponibles para la ciudadanía. En la provincia de Sevilla están operativos 78 de estos terminales.

Los Citypaq permiten recibir, enviar y devolver paquetes de forma sencilla, sin necesidad de coincidir con el repartidor ni ajustarse a horarios de oficina. Estos terminales "funcionan como taquillas inteligentes que ofrecen recogida y entrega sin horarios ni complicaciones", disponibles en muchos casos las 24 horas del día para "adaptarse a las rutinas de los usuarios".

En contexto, la mayoría de los dispositivos se encuentran en puntos de acceso público --oficinas de Correos, centros comerciales, supermercados, gasolineras o estaciones-- mientras que otros están ubicados en espacios privados como centros de trabajo y comunidades residenciales, "facilitando todavía más el acceso a este servicio".

Asimismo, han indicado que este sistema de entrega favorece también la eficiencia logística, puesto que un único terminal puede centralizar decenas de paquetes, "lo que reduce desplazamientos de reparto y contribuye a disminuir las emisiones contaminantes asociadas al transporte".

En suma, ños usuarios disponen de cinco días para recoger sus envíos en la taquilla seleccionada y, si el plazo expira, el paquete pasa a estar disponible durante quince días en la oficina de referencia. Además, los Citypaq permiten gestionar devoluciones y depositar paquetes únicamente con el número de envío, sin necesidad de reservar previamente un compartimento.