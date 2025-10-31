Clausurada una clínica estética en Sevilla por presunta estafa a medio centenar de clientes

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha clausurado este viernes una "conocida" clínica estética de Sevilla tras, presuntamente, haber estafado a medio centenar de clientes.

En una nota de prensa remitida por el Cuerpo, a partir de enero de este año se comenzó a recibir un número elevado de denuncias por presuntas estafas relacionadas con el incumplimiento de tratamientos estéticos previamente pagados, en una clínica estética de Sevilla. Las denuncias han alcanzando un total de 50 perjudicados, algunos de ellas procedentes de otras comunidades autónomas como Madrid.

Mientras transcurría la investigación se comprobó que la gerente de la clínica utilizaba el mismo "modus operandi", consistente en captar clientes a través de campañas publicitarias en redes sociales, ofreciendo tratamientos estéticos a "precios inferiores a los habituales" en el sector.

Según la Policía, tras abonar los importes, los clientes recibían una cita a corto plazo para comenzar el tratamiento, pero cuando se acercaba la fecha, la clínica lo "posponía reiteradamente" alegando distintos motivos, sin llegar en la mayoría de los casos a prestar el servicio contratado.

La operación, denominada 'Clinic', ha estado a cargo de investigadores de la Comisaría de Distrito de Sevilla Este. Se ha decretado el precinto provisional del establecimiento por orden del la Autoridad Judicial, cesando así su actividad. La actuación policial ha tenido un notable impacto en redes sociales, donde asociaciones de consumidores como FACUA y OCU han destacado la intervención y agradecido la rápida respuesta de los investigadores.