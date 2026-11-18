Miembros del Club de Debate Hispalense de la Universidad de Sevilla (CDH-US). - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA/CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Club de Debate Hispalense de la Universidad de Sevilla (CDH-US) han sido proclamados campeones del decimotercer Torneo Nacional de Debate Séneca, celebrado en Córdoba los días 13 y 14 de noviembre. El equipo ganador de CDH-US estaba formado por el estudiante de Biomedicina Básica y Experimental Jaime Martínez Reguera, la estudiante de Ingeniería Agrícola, Carmen Blanco Bravo, el estudiante de Economía, Imad El Asnabi Lahlal, y el estudiante de Ingeniería Mecánica, Alejandra Barrios Vadillo.

La competición, que ha reunido a 26 equipos de 18 instituciones, se ha disputado en formato de debate académico sobre la pregunta '¿Son actualmente los Estados Unidos de América fieles a sus principios fundadores?'.

Los estudiantes participantes han tenido que responder a esta cuestión tanto a favor como en contra, teniendo en cuenta la aletoriedad de las posturas. CDH-US ha debatido en cinco rondas clasificatorias y tres eliminatorias --cuartos de final, semifinal y final--, consiguiendo victorias con un pleno de 8/8. El torneo premió a los estudiantes de la US con un trofeo conmemorativo y una recompensa económica de 600euro.

En concreto, esta actividad se enmarca en la actividad formativa del Club de Debate Hispalense, que ofrece sesiones por curso abiertas a estudiantes de todas las facultades de la US, sin necesidad de experiencia previa. Además, el club coorganiza anualmente con la US, la Facultad de Física y Train&Talk su propio Torneo Nacional de Debate Académico, cuya última edición reunió a 25 equipos de 19 instituciones.

En contexto, el Club de Debate Hispalense es la asociación de debate de la US. Forma a estudiantes de cualquier facultad en argumentación, oratoria y pensamiento crítico, y los representa en torneos nacionales e internos.