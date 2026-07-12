El Club de Tenis Oromana acoge la entrega de trofeos del FIP Silver Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Deportes en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Club de Tenis Oromana ha acogido la entrega de trofeos del torneo FIP Silver Alcalá de Guadaíra, disputado durante los últimos días en la localidad con la participación de más de 160 jugadores procedentes de doce países: España, Italia, Paraguay, Argentina, Portugal, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Chile y Brasil.

El torneo ha sido la segunda prueba del circuito de la Federación Internacional de Pádel celebrada esta temporada en Andalucía. La competición ha estado organizada por el Club de Tenis Oromana, en colaboración con la Federación Andaluza de Pádel y con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

El delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, ha presidido el acto de entrega de trofeos, en el que también han participado la delegada de Medio Ambiente, Luisa Campos, representantes del Club de Tenis Oromana y de la Federación Andaluza de Pádel, entre otros asistentes.

Durante el acto, Gracia ha destacado la labor organizativa del club y ha señalado que el Ayuntamiento continuará respaldando este tipo de iniciativas por su contribución al deporte base y a la proyección de la ciudad como sede de eventos deportivos.

En la categoría femenina, el título ha sido para la pareja formada por la argentina Valenzuela y la francesa Godallier, mientras que en la competición masculina se han impuesto los italianos Montiel Caruso y Abbate.