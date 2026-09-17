El 'coaching' Pedro Aguado abre este jueves en Alcalá (Sevilla) el tercer ciclo de 'Conversaciones de Vida'

Sesión de Pedro Aguado en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El experto en 'coaching' familiar, Pedro Aguado, abre este jueves en Alcalá de Guadaíra el tercer ciclo 'Conversaciones de Vida. Elige ser feliz', iniciativa municipal que apuesta por "ofrecer a la ciudadanía técnicas y herramientas para la gestión y salud emocional".

Así lo ha anunciado el Gobierno local en un comunicado en el que ha esgrimido que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha puesto en valor esta iniciativa que después de dos años de "amplia respuesta ciudadana".

"Desde Alcalá queremos ayudar a construir una sociedad más sana, más formada y con mejor conocimiento de sus capacidades. Por eso seguimos organizando el ciclo de 'Conversaciones de vida'".

El Auditorio Riberas del Guadaíra abrirá con el programa de Pedro Aguado y su conferencia 'El reto de educar hoy'. El programa contará en total con siete conversaciones sobre educación, familia, emociones, relaciones y bienestar, que reunirán en Alcalá también a otros expertos motivacionales como David Pastor Vico, Luis Galindo, Alba Cardalda, Juan José Martín "Sabas", Isabel Rojas Estapé y Rosa Rodríguez del Tronco.