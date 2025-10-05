El COAS propone un viaje por los últimos 25 años de arquitectura premiada en Sevilla de la mano de sus autores

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el Día Internacional de la Arquitectura, el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) celebrará del 6 al 11 de octubre su XXIV Semana de la Arquitectura con una completa programación bajo el lema 'Sevilla premiada'. Y es que esta edición pone el acento en "la calidad de la arquitectura proyectada y pensada en la provincia de Sevilla y el buen hacer de sus profesionales dentro y fuera de nuestro territorio", con más de 2.600 colegiados.

De este modo, la Semana se inaugurará con una exposición de los proyectos galardonados que ocupará la sede del COAS "como si de un extenso diorama o folleto desplegado se tratase", al tiempo que las rutas guiadas recorrerán el legado de casi 25 años de historia de estos premios, "trazando una panorámica de la arquitectura sevillana en este periodo".

Las rutas guiadas permitirán pasear por la ciudad y reconocer esos proyectos, "entrar en ellos, recorrerlos, mostrarlos in situ, explicarlos, pero también analizarlos, discutirlos, establecer diálogos entre usuarios, organismos públicos y privados, para que den sus puntos de vista sobre las mejoras que hayan supuesto y sobre aquellos aspectos que sería necesario repensar".

Como novedad de esta edición, se incorporan las visitas a edificios premiados, una oportunidad para conocer de la mano de los propios autores algunas de las obras reconocidas en anteriores ediciones de los Premios COAS.

La inauguración oficial tendrá lugar el lunes con la apertura de la exposición 'VI Premios COAS Arquitectura y Sociedad', que se puede visitar hasta el 14 de noviembre de 2025 en las salas de planta baja y sótano del Colegio de Arquitectos de Sevilla.

RUTAS GUIADAS TODA LA SEMANA

El lunes comenzarán las rutas guiadas, una de las actividades más demandadas por la sociedad sevillana, divididas en cuatro grupos de 30 personas y con una duración aproximada de dos horas en turnos de mañana y tarde.

La primera de ellas, 'Ruta 1: Arquitectura Contemporánea en La Macarena', permitirá conocer edificios como el Hospital de las Cinco Llagas, proyectado por Martín de Gaínza, Hernán Ruiz II, Asensio de Maeda y Miguel de Zumárraga, cuya rehabilitación fue llevada a cabo por Francisco Torres; el Área de Restauración del Hospital Macarena, de SOL89 Arquitectos; la Biblioteca del Campus de Medicina, de Ramón Monserrat Ballesté; el Anteproyecto de Reforma del Campus Macarena, de Pablo Millán; y el Centro de Salud Alamillo, de Fernando Suárez Corchete, entre otros espacios.

La segunda de la ruta, el martes, se centra en la Isla de La Cartuja. El itinerario comenzará en el Monasterio de la Cartuja (siglos XIV-XX) y continuará por la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, con su zona fabril del siglo XIX y la rehabilitación realizada por Guillermo Vázquez Consuegra entre 1986 y 1991, así como por el Claustro de Legos, obra de Francisco Reina.

La ruta permitirá también visitar la Capilla de Afuera y el Pabellón Real, obras de Ambrosio de Figueroa en el siglo XVIII, con una intervención posterior a cargo de Roberto Luna y Fernando Mendoza. El recorrido se completará con el Edificio Ceade II, de Fernando Carrascal y José María Fernández de la Puente; el Centro Andaluz de Biotecnología, de SOL89 Arquitectos; el Cartuja Center, de Santiago Fajardo; el Pabellón de Finlandia, diseñado por Juha Jääskeläinen, Juha Kaakko, Petri Rouhiainen, Matti Sanaksenaho y Jari Tirkkonen, y el Pabellón de Italia, de Gae Aulenti y Pierluigi Spadolini.

El miércoles, la programación se trasladará al área metropolitana con la ruta en autobús 'Aljarafe y vivienda colectiva. Utopías y realidades'. La salida tendrá lugar a las 9,30 horas y la actividad se prolongará hasta las 15,00 horas, mientras que la jornada del jueves arrancará con una ruta por Sevilla Este. La visita incluirá la Comisaría de Policía, de Paredes Pedrosa Arquitectos; un edificio de viviendas de Antonio González Liñán, reconocido con Premio COAS; la Parroquia de la Ascensión del Señor, de AGi architects y Salvador Cejudo y el Centro Parroquial proyectado por Estudio Carbajal.

El recorrido en esta cuarta ruta se adentrará también en el Polígono Aeropuerto, donde se podrán conocer las viviendas de Estudio Carbajal en la Avenida República de China y diversos conjuntos situados en las calles Japón y Vietnam, entre ellos los proyectados por José Ramón Sierra, Óscar Rodríguez López y Estudio Francos 40 Arquitectos, Javier Terrados junto a Fernando Suárez, y FAU Arquitectos.

UNIVERSIDAD LABORAL, AYER Y HOY

Por último, el viernes tendrá lugar la ruta 'Universidad Laboral: ayer y hoy', un itinerario que permitirá recorrer distintos edificios y equipamientos vinculados al ámbito universitario. La visita comenzará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, obra de Otaisa con ampliación de Estudio Carbajal. El recorrido se completará en el campus de la Universidad Pablo de Olavide.

La Semana concluirá el sábado con la Jornada de dibujo callejero / Urban Sketchers - 'Sevilla premiada', una actividad abierta a dibujantes urbanos, Urban Sketchers, acuarelistas y aficionados/as al dibujo en general. Bajo este lema, los participantes recorrerán diferentes zonas de la ciudad donde se encuentran ejemplos de arquitectura reciente galardonada en las ediciones de los Premios COAS.