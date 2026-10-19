La colaboración entre el Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) y Calgovsa dota de becas de 1.000 euros a 16 jóvenes

CALGOOVSA

ESTEPA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

Calgovsa, empresa del grupo Lhoist dedicada a la producción de cal en Estepa, ha concedido un total de 16 becas por un importe de 1.000 euros cada una para promover la formación superior de los jóvenes del municipio.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, las ayudas, que se pusieron en marcha hace cinco años en colaboración con el Ayuntamiento de Estepa, han sido destinadas a cubrir los gastos asociados a la continuidad de sus estudios.

En este contexto, La entrega de becas ha tenido lugar en la Casa de la Cultura Miguel de Cervantes, y ha contado con la participación del alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, junto con la concejala de Educación, Ana Belén Marrón y el Director Adjunto de Operaciones de la península Ibérica, Juan Domínguez, quien ha destacado que "con las becas entregadas hoy, son ya 80 las ayudas concedidas desde que pusimos en marcha esta iniciativa", una cifra que ha afirmado, les hace "especialmente felices" y les anima a "seguir apostando por el talento de nuestro municipio".

"Para Calgovsa, estas becas son mucho más que una aportación económica. Son nuestra forma de acompañaros en un momento importante de vuestras vidas y de contribuir al esfuerzo que realizáis vosotros y también vuestras familias para continuar vuestra formación", ha subrayado Juan Domínguez.

Por su parte, el alcalde, junto a la concejala de Educación, ha señalado que "Estepa necesita a empresas como Calgovsa, comprometidas con la educación de nuestros estudiantes".

Coincidiendo con el arranque del nuevo curso, ambos responsables municipales han celebrado que "estas becas contribuyen a construir un futuro mejor para nuestra localidad".

En esta quinta convocatoria, la mayoría de los becados han cursado Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio en los institutos de Estepa: en el IES Aguilar y Cano y en el IES Ostippo.

En cuanto a los estudios superiores que cursarán este año son muy variados, con grados en Química, Economía, Publicidad y Relaciones Públicas, Psicología y Logopedia, Traducción e Interpretación de Inglés, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, entre otros; Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores, mientras que los centros de destino, se han localizando en Sevilla; así como en Cádiz, Málaga y Antequera (Málaga).

QUINTA EDICIÓN DE LAS BECAS CALGOVSA

Las becas Calgovsa se han enmarcado en el convenio de colaboración suscrito en 2022 con el Ayuntamiento de Estepa, con una vigencia de cuatro años, prorrogado un año más.

El acuerdo preveía otorgar cada curso un total de 16 becas para la financiación de estudios universitarios o de enseñanzas postobligatorias, por un importe de 1.000 euros cada una, destinadas a cubrir los gastos asociados a la continuidad de sus estudios.

Asimismo, cada año se presenta una comisión integrada por representantes de Calgovsa y el Ayuntamiento de Estepa para proponer los alumnos y alumnas beneficiarios.

En esta línea, la compañía ha realizado diversas acciones de RSC dirigidas a promover el conocimiento de su actividad en la población de su entorno, con charlas en los centros educativos, visitas a sus instalaciones, actividades culturales, deportivas y lúdicas, en colaboración con entidades locales.

Entre ellas, la feria de las ciencias del IES Aguilar y Cano, donde colaboran con el patrocinio y con el montaje de un stand, el patrocinio de la 'Vuelta Ciclista a Sevilla', la colaboración con la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Sevilla (Alcer Giralda), un proyecto para incentivar a la plantilla a hacer deporte: 'Mover and Care', cuyos beneficios se destinan a Asemi, además de diversas colaboraciones en el Torneo Internacional de Subbuteo.