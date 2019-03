Colectivos organizan en Sevilla una contracumbre a la WTTC porque el modelo de turismo "precariza y ahoga"

Publicado 28/03/2019 17:21:44 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales han presentado este jueves el programa del 'Encuentro Social con la Turistización: Resistencias y Alternativas' (Estar) como respuesta a la Cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), "favorecida por las administraciones públicas, sensiblemente el Ayuntamiento de Sevilla", para reivindicar que "este modelo de turismo precariza, ahoga e impide desarrollar vidas libres y dignamente".

Estos colectivos han explicado en un comunicado que entre el 2 y el 7 de abril, se han organizado más de 15 actividades abiertas al público para profundizar "por qué su modelo de turismo precariza, ahoga e impide desarrollar vidas libres y dignamente".

"Hacemos un llamamiento a todas las personas de la ciudad que hayan percibido las injusticias que genera el turismo y/o se sientan en esta situación a que se sumen, nos acompañen y participen en el encuentro", han señalado los colectivos.

Entre las actividades organizadas, figuran paseos, mesas redondas o espacios de diálogo con personas y colectivos desde las perspectivas laboral, cultural, feminista, urbana, de la vivienda, del medio ambiente o del sistema económico.

Además, estos colectivos contarán "con compañeras de la red del Sur de Europa ante la Turistización de Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Lisboa, Madrid, Málaga, Oporto, Palma de Mallorca, San Sebastián, Valencia y Venecia".

A todo ello, se sumarán acciones de denuncia sorpresa en distintos puntos de la ciudad y una manifestación el domingo, que parte a las 12,00 horas desde la plaza del Altozano, y que servirá de colofón a una contracumbre que "pone el acento en las reivindicaciones populares y también en las alternativas al fenómeno de la turistización".

Además, los colectivos han señalado "las estrategias público-privadas" para convertir el centro de Sevilla "en un mero decorado, y sus habitantes en anfitriones al servicio del turismo", que se ponen "en evidencia en las últimas semanas".

De hecho, han agregado que en la preparación de la rueda de prensa de este jueves han sentido "en primera persona la presión municipal, cuando la dirección del Distrito Casco Antiguo ha requerido una autorización para hacer la misma porque se habían puesto una mesa y dos sillas".

Al retirarlas, aseguran los colectivos que les han dejado ejercer "los derechos civiles y han podido atender a los medios con tranquilidad".

"En nombre del turismo se destruye la arquitectura tradicional y se pretende adaptar el mercado ambulante más antiguo de Sevilla, que se remonta a época islámica, a las expectativas y necesidades del visitante", han lamentado.

Igualmente, han agregado que no tienen "fobia al turismo", asegurando que les gusta "viajar y conocer nuevos lugares y culturas". "Lo que sí nos provoca estupor son los discursos que no reconocen el turismo como un privilegio al que no todas podemos acceder y los políticos que se pliegan a los intereses de mercado, obviando para qué fueron elegidos: defender el interés público", ha apuntado.

"La política sevillana y andaluza es incapaz de comprender cómo está afectando el turismo en nuestros barrios, tanto que el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, se vanagloria en un artículo reciente de las inversiones que han llegado a la ciudad, la práctica totalidad en el sector turístico", han criticado los colectivos organizadores de la contracumbre.

Asimismo, los colectivos han señalado que las inversiones traen mejoría para unos pocos, "a los demás, la gran mayoría, no nos va mejor e incluso nos vaya peor". "La irresponsabilidad de esta administración no es nueva, uno de los factores que llevaron a movilizarnos fue la sustracción de un millón de euros de partidas municipales para fines sociales para que la cumbre de la patronal turística, a la que cuesta 4.000 euros asistir, tuviera lugar", han explicado.

Además, los organizadores de la contracumbre han recordado que esta misma semana el Ayuntamiento ha anunciado que Sevilla acogerá también la gala de entrega de premios de la gran cadena MTV, "otro gran titular que deja vía libre a las élites culturales, mientras que la cultura popular de los barrios sigue perdiendo espacios donde poder desarrollarse de forma autónoma". "Otro gran evento en el que las personas que habitamos Sevilla no tendremos nada que decir ni que aportar", han lamentado.

"Los barrios periféricos y las personas de a pié seguimos olvidadas", han asegurado los organizadores, a la vez que han criticado que "este desvío presupuestario, y en general la política de atraer grandes eventos, ejemplifica el modelo de negocio y de ciudad que fomentan: necesitan de las desigualdades para que fondos de inversión y empresas multinacionales sigan haciendo su agosto, a nuestra costa".