El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla reúne a presidentes de comunidades de vecinos para abordar retos

Celebración del Día del Presidente de la Comunidad. - COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla celebrará este jueves, 8 de octubre, a las 18,00 horas, la XI edición del Día del Presidente de la Comunidad, un encuentro dirigido a vecinos que desempeñan este cargo en sus distintas comunidades de propietarios. La actividad tendrá lugar en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Sevilla (Plaza de la Contratación, 8) y contará con entrada libre hasta completar aforo.

Según ha detallado el colegio, la jornada se planteará como un encuentro para compartir experiencias, resolver dudas y abordar aspectos relacionados con la gestión diaria de las comunidades vecinales.

En este contexto, el programa incluirá la ponencia La evolución del administrador de fincas: una nueva forma de gestionar tu comunidad, que será impartida por la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Mariló García Bernal, y el expresidente José Feria Moro.

El encuentro buscará ofrecer a los asistentes información práctica y herramientas útiles para el ejercicio de la presidencia, así como favorecer el intercambio de conocimientos entre vecinos que afrontan responsabilidades similares en sus comunidades y concluirá con un cóctel para los asistentes, que permitirá prolongar el intercambio de impresiones en un entorno distendido.

De esta manera, el Día del Presidente de la Comunidad se ha consolidado como un espacio en el que el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla reafirma su compromiso de asesorar, formar y respaldar a los presidentes y presidentas de comunidad, que son figuras esenciales en la vida cotidiana de los edificios y urbanizaciones de la ciudad.

Además, el Colegio de Administradores de Fincas celebrará el viernes 9 de octubre su almuerzo anual en el Restaurante Abades Triana, una jornada que sirve de punto de encuentro entre compañeros de profesión que contará con la presencia de representantes municipales y a la que está previsto que asistan más de 300 personas, entre profesionales de la administración de fincas en Sevilla y empresas del sector de mantenimiento de edificios y comunidades de propietarios.