El Colegio de Médicos de Sevilla celebra San Lucas destacando la importancia de la investigación médico-científica

SEVILLA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Médicos de Sevilla ha celebrado el solemne acto institucional en conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación, en el que se ha reconocido la trayectoria de varios facultativos por su implicación con la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas en el ámbito de la medicina.

Tal y como ha indicado la institución colegial en una nota, el acto se ha inaugurado con la bienvenida del presidente del colegio, Alfonso Carmona, quien ha hecho entrega de la Beca para Proyectos de Cooperación Internacional que otorga el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla (Ricoms) y que este año han obtenido los doctores Águeda Granada, Adrián Villegas, José Pintor, Alba Belda y Eva María Rosado.

En esta edición especial ha tenido lugar también la entrega de premios a los ganadores del I Campeonato de Pádel Mixto del Ricoms a los doctores Gracia Buzón y José Antonio Gil.

Seguidamente, se han entregado los Premios Científicos San Lucas 2022 destacando los trabajos de Mercedes Sendín, titulado 'Classification of Basal Cell Carcinoma in Ex Vivo Confocal Microscopy Images from Freshly Excised Tissues Using a Deep Learning Algorithm', como primer premio, y de Jesús Sojo, por su trabajo 'Effectiveness of fosfomycin for the treatment of multidrug-resistant Escherichia coli bacteremic urinary tract infections' como segundo premio. Por su parte, la tercera reconocida ha sido Rosa María Jiménez, por su trabajo titulado 'Organ Preservation in Patients with Rectal Cancer Treated with Total Neoadjuvant Therapy'

Además, también se ha realizado la entrega de los Premios Jóvenes Investigadores del Ricoms 2022 a Ana Barragán. Por su parte, el primer accésit ha sido para José Antonio García y el segundo para Isabel Corrales. En dicho acto ha tenido lugar igualmente el homenaje a los profesores de la Facultad de Medicina jubilados en el curso 2021-2022.

Posteriormente, se ha hecho entrega de distinciones como Médicos Ilustres 2022, a Federico Argüelles, en la modalidad de Médico Docente; a Miguel Ángel Colmenero, en la modalidad de Gestión Hospitalaria; a Silvia de los Reyes, en la modalidad de Médico Asistencial Hospitalario, y a Juan María León, en la modalidad de Médico Asistencial Corporativo.

También se ha reconocido a Ismael Yebra, a título póstumo, en la modalidad de Médico Humanista, y a Álvaro Pascual, en la modalidad de Médico Investigador. Asimismo, se ha hecho entrega de los Premios Galeno 2022, que este año se otorgan, a título individual, a Julio Sánchez, y al Hospital Covid-19, en la modalidad institucional.

El presidente del Ricoms, Alfonso Carmona, en su discurso de clausura, ha destacado "los méritos de los profesionales a los que se ha reconocido en esta edición especial y significativa de la conmemoración de San Lucas, volviendo a recuperar la solemnidad de dicho acto, después de los años vividos tan complicados para todo el colectivo sanitario".

MONUMENTO HOMENAJE A FALLECIDOS POR COVID

Igualmente, Carmona ha señalado que el Colegio de Médicos "sigue pendiente de recibir la autorización del proyecto para empezar la realización del monumento homenaje a los médicos fallecidos por Covid-19".

Para terminar, ha afirmado que "esta institución defenderá siempre al colectivo médico y luchará por dignificar la profesión médica, destacando su especial vocación y dedicación a sus pacientes, pero reivindicando las mejoras laborales que necesitan sus colegiados para ofrecer así la mejor asistencia sanitaria".