Colisión en cadena de tres vehículos en la avenida Alcalde Manuel del Valle sentido Kansas City, en Sevilla capital

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha intervenido en la mañana de este domingo en un siniestro vial por colisión en cadena de tres vehículos en la avenida Alcalde Manuel del Valle sentido avenida Kansas City, en la capital hispalense.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el 112 ha recibido un aviso sobre las 7,45 horas de que se había producido un accidente en dicha avenida por colisión de tres vehículos. Por ello, la sala coordinadora ha alertado a la Policía Local y a los servicios sanitarios.

Por su parte, el Servicio de Emergencias Sevilla ha detallado en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) que uno de los conductores de los vehículos ha dado positivo en la prueba de alcoholemia, además de que otro ha resultado herido leve.

Debido a este siniestro, la Policía Local ha tenido que realizar desvios de tráfico y continúa realizando las diligencias oportunas, por lo que ha indicado que, una vez finalicen sus labores, se normalizará el transito de los vehículos por dicha zona.