Una colisión entre dos vehículos en la A-4 en La Rinconada (Sevilla) provoca retenciones ya resueltas, sin heridos

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre dos vehículos en el kilómetro 527 de la autovía A-4, en el entorno de La Rinconada (Sevilla), ha provocado en la mañana de este martes hasta dos kilómetros de retenciones, aunque la circulación ya ha sido restablecida y no hay heridos.

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente sucedió en torno a las 7,45 horas, cuando algunos usuarios advirtieron, en primera instancia, de una "colisión múltiple".

Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, que aclaró que el incidente había sido consecuencia del choque entre dos vehículos.

Finalmente, no ha sido necesaria la intervención de los Servicios Sanitarios dado que el episodio no ha causado heridos.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado a través de sus redes sociales de que el incidente ha provocado el cierre del carril izquierdo de la vía.

Tal y como han confirmado fuentes del servicio a esta agencia, la colisión ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en la vía. No obstante, la circulación ya ha retomado la normalidad.