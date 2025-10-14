Una colisión múltiple provoca 4 kilómetros de tráfico lento en la salida de Sevilla por la A-49 en Camas

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una colisión múltiple registrada a las 19,40 horas de este martes en el kilómetro 2 de la A-49, en Camas, en dirección a Huelva, ha provocado más de cuatro kilómetros de tráfico lento en la salida de Sevilla.

Según han informado los Servicios de Emergencia 112 a Europa Press, varios vehículos se han visto implicados y aunque hubo varios heridos, todos han presentado carácter leve y fueron atendidos por los efectivos sanitarios en el lugar.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado en sus redes sociales de que el incidente ha obligado a cortar el carril izquierdo, generando más de cuatro kilómetros de retenciones y tráfico lento en la zona.

Asimismo, ha aconsejado a los conductores extremar la precaución y seguir las indicaciones de la Guardia Civil para evitar mayores complicaciones en la vía.