Colocada la primera piedra de Residencial Algodonera que contará con 84 viviendas protegidas en alquiler en Sevilla

La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la colocación de la primera piedra de Residencial La Algodonera - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han asistido este miércoles a la colocación de la primera piedra de la promoción Residencial Algodonera que cuenta con 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Sevilla.

Según una nota de prensa remitida por la Junta, también se ha presentado el inicio de los trabajos de ocho alojamientos en La Barqueta. Estas dos promociones han recibido ayudas por valor de 6,8 millones procedentes de las convocatorias de subvenciones a promotores de la Junta de Andalucía, que cubren la mitad del coste global de la obra. Mientras que cuentan con 8 millones de euros procedentes del plan de recuperación y del plan estatal de vivienda, según datos del Gobierno.

Por su parte, la consejera ha destacado la importancia de la colaboración institucional para "afrontar el gran reto de la vivienda" y ha puesto en valor el trabajo conjunto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Asimismo, ha agradecido el esfuerzo del equipo de la Consejería para impulsar la vivienda protegida, aprovechando todos los recursos disponibles y sin perder oportunidades de financiación provenientes de fondos estatales o europeos. La consejera ha remarcado que en Sevilla "se está trabajando de la mano" para ampliar el parque de vivienda asequible.

Asimismo, Díaz ha señalado que Andalucía "aún está a la espera de respuesta" a las 22 alegaciones del Plan Estatal de Vivienda. Así, ha asegurado que la Junta mantiene "una voluntad clara de diálogo y acuerdo", pero también "firmeza para defender los intereses andaluces, con el propósito de asegurar que el Plan contribuya eficazmente a incrementar la vivienda asequible y protegida".

Por otro lado, Sanz también ha agradecido la colaboración entre administraciones y ha destacado que actualmente el Ayuntamiento impulsa la promoción de 2.200 viviendas protegidas. "Estamos haciendo que Sevilla sea una ciudad para vivir y nos hemos convertido en la capital de la vivienda protegida", ha subrayado el alcalde.

Mientras, Toscano ha enmarcado esta nueva promoción dentro de las acciones del gobierno para "garantizar el acceso a una vivienda digna". Asimismo, ha destacado la aprobación en el último Consejo de Ministros una subvención de 4 millones de euros a la Diputación de Sevilla para impulsar nuevas promociones en la provincia.

SOBRE RESIDENCIAL ALGODONERA Situado en el Parque Alcosa de Sevilla, Residencial Algodonera cuenta con un total de 84 viviendas de protección pública destinadas al alquiler. Según una nota de prensa remitida por el Gobierno central, son viviendas de entre 60 y 70 metros cuadrados de superficie útil. Todas ellas bajo un alquiler máximo de 8 euros por metro cuadrado.

Las obras, ya iniciadas, concluirán a finales de 2026, y supondrán una inversión conjunta de 11.620.595,74 euros, de los que el 69 % proceden de financiación estatal.

En concreto, el Estado ha transferido de manera directa 3.924.060 euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y ha canalizado a través de otras administraciones 2.464.585,20 euros como parte del plan de Fomento del Parque de Vivienda de Alquiler (FPA) y 1.627.119 euros correspondientes al Plan 20.000, ambas pertenecientes al Plan Estatal de Vivienda.

Por otro lado, Alojamientos Barqueta, prevé la construcción de ocho unidades residenciales junto al edificio existente en la zona de la Barqueta. La superficie media aproximada es de 50 metros cuadrado y cuenta con un precio máximo de 7 euros por metro cuadrado. El proyecto, con un presupuesto cercano a los 874.271,81 euros, de los que el 66,71% procede de una ayuda estatal. Se espera que la construcción finalice también durante 2026.

MÁS DE 600 VIVIENDAS JUNTO AL FIBES

Durante la presentación de estas dos nuevas promociones, Sanz ha señalado el futuro proyecto con 691 viviendas protegidas y 700 plazas de garaje en la parcela Fibes R1. Ha destacado el alcalde que se trata de la "colaboración público-privada más importante de Andalucía el año que viene" con una inversión de 130 millones de euros.

Preguntado por los precios de las viviendas de Emvisesa, el primer edil ha destacado que el Consistorio está haciendo "lo que está en su mano" para impulsar la construcción y con rebajas fiscales en el IBI. Ha apelado a "otras administraciones", en especial al gobierno central, para "recuperar" ayudas y degravaciones fiscales en el acceso a la vivida. "Nosotros vamos a seguir construyendo vivienda e incrementar la oferta", ha asegurado.