Comienza este martes el reasfaltado de la SE-20 en Sevilla, que se prolongará hasta el 29 de marzo

Archivo - La SE-20 cortada por los efectos del temporal - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado del inicio este martes de las obras de reasfaltado en la SE-20 de la capital, tras los daños registrados en la vía por las últimas borrascas.

Según ha indicado el Consistorio en una publicación en redes sociales, los primeros días, el 10 y 11 de marzo, se actuará desde la A-4 hasta el acceso desde A-8088 de 22,00 a 6,00 horas.

Los trabajos continuarán hasta el 29 de marzo durante todo el día en el tramo de carretera Miraflores a enlace con A-8088 (carretera de Brenes).

El Ayuntamiento ha señalado que se habilita un contracarril en el otro sentido, de tal forma que "queda abierto siempre un carril por sentido".

Para aliviar "la posible congestión del tráfico, al tener un solo carril por sentido", se mejora la salida por carretera Miraflores hacia la Ronda Urbana Norte con cambio en la programación del semáforo.