Comienza la recolocación de los toldos de la plaza del Duque de Sevilla: menos soportes y nuevas cimentaciones

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado este jueves la recolocación de los toldos de la plaza del Duque, que contarán con menos soportes --cuatro, en lugar de seis-- y nuevas cimentaciones para colocar los postes; ello, a raíz de la caída de uno de esos báculos, el pasado 23 de mayo, lo que motivó a su vez que quedaran suspendidos varios parasoles, por lo que tuvieron que ser retirados al completo.

Dos meses más tarde comenzaron esos trabajos de cimentación. En ese momento, puesto que se trata de solución provisional, ya que esta zona será reurbanizada con la futura llegada del tranvibús, se decidió aprovechar los postes que había inicialmente.

El sistema, eso sí, cuenta con una estructura mejorada para ofrecer una mayor resistencia frente a posibles impactos de autobuses y taxis. La caída de ese basamento, al margen del susto que provocó en ese momento, no causó daños materiales relevantes.