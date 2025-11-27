Comienza este viernes el programa de empleo Relanza-T para formación en "áreas clave" en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Sevilla.-Alcalá de Guadaíra presenta la segunda edición del programa de empleo 'RelanzaT' que atenderá a 800 personas - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha confirmado la puesta en marcha para este viernes 28 de noviembre del programa de empleo 'Relanza-T' con la primera convocatoria de plazo de solicitud de inscripción.

Según una nota remitida por el Consistorio, esta primera convocatoria supone la apertura de 34 de 62 itinerarios informativos que acoge el programa y que están centrados en profesiones de alta demanda laboral que beneficiarán a 800 personas de la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha reiterado el compromiso municipal con el empleo. "Es un proyecto que tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro Equipo de Gobierno, el empleo", ha afirmado

Con un total de 31.570 horas formativas, Relanza-T cuenta con 62 itinerarios compuestos por formación específica, formación transversal y formación complementaria. La anterior edición "ya arrojó un alto índice de inserción laboral y en esta ocasión el presupuesto es de casi el doble y, por tanto, se ampliarán las oportunidades para los vecinos y vecinas de Alcalá en situación de búsqueda de empleo".

El programa RELANZA-T supone una aportación del Ministerio de Política Territorial de casi 6 millones de euros (5,7 millones de euros) cofinanciados en un 85% por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento se destaca la meticulosidad con el que se ha diseñado el proyecto, contando con todos los actores involucrados en el empleo. Desde la propia administración, hasta las entidades y los centros formativos y las empresas.

La oferta de estos cursos incide en "los sectores clave que están llamados a crear mayor demanda de empleo, en general y en particular en Alcalá" (hostelería, turismo, informática, energía, servicios socioculturales...).

Por su parte, la delegada de Empleo, Paula Fuster ha incidido en que "el programa está complementado con una visión global de la formación y la persona que nos hace que también se desarrolle formación transversal y complementaria, además de las materias específicas de cada itinerario".

Relanza-T cuenta con una web con todos los detalles donde desde el 28 de noviembre se pueden realizar las inscripciones.