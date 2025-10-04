Comienzan las Jornadas del Pan en Alcalá (Sevilla) con más de 2.200 plazas para participar en actividades

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Comienzan las Jornadas del Pan en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), una cita que convierte a La Harinera en el corazón de la programación turística y cultural del mes de octubre. La iniciativa, organizada por la Delegación de Turismo en colaboración con la Asociación de Panaderos de Alcalá, ofrece más de 2.200 plazas repartidas en actividades para todos los públicos. Durante todos los viernes por la noche y sábados por la mañana y tarde, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas y teatralizadas, talleres de elaboración de pan, gymkanas molineras, cuentacuentos, y experiencias únicas que rescatan la historia panadera y harinera de la ciudad.

Entre las grandes novedades de esta edición, según el Ayuntamiento, destacan dos propuestas: la denominada Escape Room que, con la temática del pan de Alcalá, se desarrollará los sábados por la tarde en el edificio de La Harinera los próximos días 11, 18 y 25 de este mes de octubre y mediante la cual los participantes deberán resolver seis enigmas relacionados con la historia del pan para lograr "escapar". A ella se suma los Encuentros Flamencos, que se celebrarán los tres próximos sábados al final de la mañana en el patio de La Harinera, en colaboración con la Peña Flamenca de Alcalá, fusionando dos de los sellos más reconocibles de la identidad alcalareña: el pan y el flamenco.

No faltará tampoco la tradicional venta de pan frito y tortas de la mano de Florpan, que este año se completa con la posibilidad de disfrutar de bebidas y tapas en el ambigú de La Harinera. El delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha destacado en una nota de prensa del Ayuntamiento, que "estas jornadas no sólo promueven la gastronomía local, sino que difunden una parte esencial de nuestra identidad y nuestro patrimonio industrial. Hablar del pan en Alcalá es hablar de historia, de cultura y de comunidad".

En este sentido, Rivas ha mostrado su satisfacción por la expectación y participación prevista de estas actividades con las que --ha explicado-- "se da un salto más en la promoción turística de nuestro pan". Igualmente, ha destacado "las sinergias que se crean entorno a unas jornadas que son un emblema de Alcalá". Las actividades se extenderán durante todo el mes de octubre, con propuestas que combinan divulgación, diversión y orgullo local y que para el delegado de Turismo supone, "una oportunidad para redescubrir Alcalá desde su raíz más auténtica: la del pan que une, alimenta y cuenta quiénes somos".