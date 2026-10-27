Comienzan las obras del parque de 3.600 m2, con juegos infantiles y calistenia, junto al centro de Alcála (Sevilla)

Reunión informativa con los vecinos del entorno acerca del proyecto del nuevo parque de 3.600 m2 en un solar degradado - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Luisa Campos, ha mantenido una reunión informativa con miembros de la junta directiva de la AAVV Cerro de la Era, representantes de entidades como Fundación Girasol, Alwadi-ira y Transformando entre Mujeres y vecinos de la zona acerca del proyecto de nuevo parque en ese entorno.

Al respecto, la reunión ha contado con la participación del arquitecto autor del mismo, Juan Bosco Ruiz, y estuvo presidida también por el responsable del Área de Identidad, Christopher Rivas, con participación de la delegada municipal del distrito Centro Oeste, Lidia Ballesteros, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Entre las actuaciones previstas para la adecuación de este solar de titularidad municipal de 3.600 metros cuadrados, "actualmente degradado y sin uso", destacan la adecuación de los accesos y de los aparcamientos existentes, la creación de itinerarios peatonales adaptados a la orografía del terreno, nuevas zonas de estancia y descanso, amplias superficies ajardinadas con medio centenar de árboles, además de numerosos arbustos y parterres, así como la instalación de alumbrado público de alta eficiencia mediante tecnología LED.

En dicha reunión se habló de las obras que ya han comenzado y con las que se creará un nuevo parque en el entorno de la calle Profesor Esteban Palacios. Por este motivo, se ha restringido el aparcamiento en la calle Maestro Francisco Rodríguez Cordero durante los meses que dure la obra, de modo que está únicamente permitido el acceso de los vecinos para la entrada y salida de sus garajes.

Campos ha explicado que este proyecto, con una inversión de más de 600.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, supone "una importante actuación de regeneración urbana y ambiental que permitirá crear un espacio moderno, accesible y sostenible destinado al disfrute de la ciudadanía, incrementando las zonas verdes en el entorno del centro urbano y favoreciendo la convivencia y el ocio al aire libre".

Esta intervención se enmarca, además, en el compromiso de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad con la mejora de la calidad del aire, el fomento de la biodiversidad y la promoción de estilos de vida saludables, añade el comunicado del Consistorio.

Asimismo, en este nuevo parque se implantará una red de riego inteligente y de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para un uso más eficiente del agua y a una mejor gestión de las aguas pluviales. Junto a la instalación de mobiliario urbano, el nuevo parque contará también con áreas de juegos infantiles, elementos biosaludables y de calistenia, así como espacios específicos para el esparcimiento de animales de compañía.