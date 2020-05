Comisión de Reactivación de Sevilla aborda la apuesta por innovación y crear bonos para comercios y bares

PCT Cartuja lanza el proyecto 'Parque seguro' para que sea "el segundo lugar más seguro para trabajar, después de los domicilios"

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para la Reactivación Social y Económica de Sevilla ha tenido este miércoles una nueva sesión con las aportaciones de representantes del mundo universitario, empresarial y medioambiental, apostando en todo momento por la innovación, nuevos modos de hacer y la unidad y el consenso como bazas para salir de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, a la par que comerciantes y hosteleros piden más apoyo y plantean crear bonos de menús saludables y hoteleros para que los turistas consuman en comercios locales.

En este marco, han intervenido los presidentes de la Federación de Comerciantes de Sevilla, Aprocom, Tomás González, y de la Asociación de Hosteleros, Antonio Luque; el director general de Parque Científico y Tecnológico Cartuja, Luis Pérez; María Perianez, de Sevilla por el Clima, y Juan Torres, del departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla.

En su intervención, el director general de Parque Científico y Tecnológico Cartuja aboga por ser un polo de atracción de tecnología y crear nuevos centros al respecto, indicando que se está poniendo en marcha el proyecto 'Parque seguro' para que "la vuelta al trabajo sea lo más segura posible con soluciones innovadoras, lo que provocará atracción de empresas". "Se trata de que el parque sea el segundo lugar más seguro para trabajar, después de los domicilios", matiza.

Tras señalar que el parque puede convertirse en laboratorio de ideas por su configuración, incide en que "es el momento de trabajar unidos para afrontar unos retos que serán muy difíciles" y llama a aprender del pasado y no repetir errores de la pasada crisis, recordando que el empleo no se resintió entonces en el parque. Apuesta por identificar las oportunidades y creer y apostar por el modelo de la economía del conocimiento, de la ciencia y la tecnología. "La crisis sanitaria ha puesto en valor lo que supone la ciencia y no se debería cometer el error de olvidarlo cuando pase la crisis", sentencia.

COMIDA PARA MIL PERSONAS DURANTE UN AÑO

Por su parte, Luque ha comenzado su discurso subrayando la responsabilidad del sector hostelero en la ciudad, poniendo como ejemplo el nuevo proyecto que se pondrá en marcha en quince días dar de comer mil personas durante un año con las hermandades.

El presidente de los hosteleros ha pedido apoyo al sector y flexibilización de la normativa para que no se pierdan los negocios en esta crisis y plantea "una pequeña ayuda" como podrían ser "unos bonos de menú saludable hechos solo con productos de Sevilla que podría ayudar a la reactivación de la hostelería".

FERIA DEL COMERCIO DE BARRIO EN EL CENTRO Y UN SELLO DE CALIDAD

En la misma línea, desde Aprocom, González considera que lo principal es recuperar el tejido de pymes y comercios, con el diez por ciento del PIB de la ciudad, apostando por impulsar el "comercio de élite, lo que hará atraer nuevos inversores y se tomará como base para el resto del sector, pero también por el comercio de barrio, que implica la reactivación de la vida en las calles".

Indica que "una de las grandes asignaturas pendientes" del sector es su profesionalización y pide que la Oficina del Comercio "dé un paso más". Entre sus propuestas, un plan de comunicación para recuperar confianza de consumidor, un sello de calidad de comercio seguro en Sevilla, acciones coordinadas con el sector turístico y potenciar el turismo de lujo, contar con un bono hotelero para que se consuma en pequeño comercio, elaborar rutas turístico comerciales o desarrollar "una feria del stock para los barrios en el centro de la ciudad en las plazas emblemáticas para que se conozcan en la ciudad lo que hay en el resto de barrios".

LA "VERGÜENZA" DE QUE NO SE ALCANCEN ACUERDOS NACIONALES

De su lado, Juan Torres, del departamento de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, ha asegurado que "la única respuesta eficaz a una crisis como ésta desde el punto de vista económico para evitar un colapso es garantizar la vida de las empresas durante el periodo que dure el confinamiento para que después estén en las mejores condiciones posibles ante el nuevo escenario porque ya no se volverá a la situación anterior".

Plantea que "ningún país dispone de recursos ahorrados suficientes" para el apoyo económico que se necesita para salir de la situación, "lo que supone que hay que recurrir a mecanismos extraordinarios aumentando su deuda". "No hay ni un sólo país del mundo que pueda hacer frente sin financiarse desde fuera", recuerda, mencionando la existencia del marco europeo, que "está actuando con torpeza y falta de cabeza, apoyándose en el sálvese quien pueda". "Va a haber una brecha brutal en el mercado interior", advierte.

Pone como ejemplo a Dinamarca, que le ha costado el 14 por ciento de su PIB asumiendo hasta el 80 por ciento de los costes de sus empresas, algo que ha podido hacer porque "su Parlamento ha sido unánime". Tras ello, ha reflexionado sobre cómo a las fuerzas políticas "no se les cae la cara de vergüenza por no llegar a acuerdos nacionales para salvar a España en una crisis sanitaria", avisando de que, "como haya otro brote, vamos al desastre"

Ante todo ello, aboga además por "el talento e innovación para afrontar la falta de certezas" y no entiende cómo "no se ha puesto en marcha el gran capital humano que hay en las universidades". "Convóquenlos y póngalos a pensar y a poner soluciones", sentencia, tras plantear igualmente el agilizar los recursos propios públicos y subrayar que "Sevilla tendría que posicionarse en la reconversión industrial que se va a producir".

"REPENSAR" EL MODELO ECONÓMICO

Por último, desde Sevilla por el Clima, Perianez insiste en que la ciudad necesita "repensar su modelo económico, no olvidar a los barrios más vulnerables y apoyar el tejido empresarial para crear puestos de empleo y relocalizar la economía".

Aboga por centrarse en aquellas actividades que considera esenciales y avanzar en la soberanía energética, poniendo en el centro la justicia social y del entorno natural. Además, destaca la importancia del Plan Sevilla 2030 y la necesidad de que haya "voluntad política" de ejecutarlo para salir de esta crisis, pidiendo al Ayuntamiento "que no se ahonden más en las causas que nos han llevado a esta crisis y se apueste por un modelo socioeconómico que haga de Sevilla una ciudad próspera, habitable y resiliente".