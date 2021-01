El comité de la Delegación Territorial de Igualdad de Sevilla critica fallos en contrataciones temporales y prevención

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de la Delegación Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla ha avisado este miércoles de que la Administración andaluza incurre en una "falta de diligencia para dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores que contrata para las sustituciones o refuerzos por la pandemia", además de que "una vez que acaban sus contratos, no les da de baja, no pudiendo" estos trabajadores tramitar sus prestaciones por desempleo.

En un comunicado, la representación de la plantilla ha insistido en "los continuos cambios de rumbo y bandazos en la política de organización de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía, por parte del Gobierno Andaluz" de PP y Cs.

Y es que después de que la legislatura comenzase con la unificación de las delegaciones correspondientes a las consejerías de Educación y Deporte de un lado; y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de otro, mediando las renuncias o ceses de varios de los titulares de la Delegación por diferentes motivos, finalmente la Junta de Andalucía ha dividido tales delegaciones, manteniendo a María José Eslava como delegada territorial de la Consejería de Educación y Deporte y nombrando a Ana González Pinto como nueva delegada territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

"Desde el comienzo de la gestión del actual ejecutivo andaluz, el cual modificó de forma sustancial la estructura de la Junta de Andalucía, se han sucedido permanentes modificaciones posteriores tanto en consejerías como delegaciones territoriales, alterando el funcionamiento de estos órganos y provocando una falta absoluta de eficacia de los mismos, causando de paso importantes problemas tanto en los trabajadores que dependen de ellos como a los ciudadanos, habida cuenta de esta malísima gestión", sostiene el comité de empresa.

Rememorando incidencias como "la falta de personal en la Delegación, la falta de actuaciones básicas en prevención de riesgos laborales, retrasos en trámites administrativos básicos, como las pensiones no contributivas, salario social o resoluciones de valoración del grado de discapacidad", el comité de empresa añade ahora "la falta de diligencia de la Junta para dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores que contrata para las sustituciones o refuerzos por la pandemia".

"Por si no fuese poco, una vez que acaban sus contrato, no les dan de baja, no pudiendo estos últimos tramitar sus prestaciones por desempleo, al figurar todavía como empleados", lamentan, añadiendo quejas por la "inactividad absoluta en materia de prevención de riesgos laborales en todos los centros de la Delegación" al carecer de aspectos como planes de prevención o evaluaciones de riesgo.

Especialmente, señala el comité de empresa "que a la mayoría del personal no se le ha entregado el vestuario de trabajo durante los años 2018, 2019, ni el actual 2020, teniendo que trabajar con ropa de calle, incluso el personal sanitario". Además, el comité reclama "la modificación de la relación de puestos de trabajo pendiente y prometida desde hace más de dos años, para que se adecue a las necesidades de los centros y que estos puedan funcionar con normalidad ofreciendo un servicio adecuado a los ciudadanos.