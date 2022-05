El comité y la dirección del hangar de Ryanair en Sevilla celebran una nueva reunión y la negociación sigue adelante

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del hangar de reparaciones con el que cuenta en La Rinconada (Sevilla) la aerolínea de bajo coste Ryanair y la dirección de la empresa encargada de gestionar dicha instalación, Spanish International Aircraft Maintenaince (SIAM)--, han celebrado este viernes el nuevo encuentro previsto tras la reunión clave celebrado el pasado miércoles en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la reunión ha sido celebrada y, tras ella, la negociación sigue adelante, después de que el pasado miércoles, la representación de la plantilla acordase suspender una vez más la efectividad de la convocatoria de huelga que pesa desde el pasado mes de abril, en demanda de la reforma de la jornada de trabajo y el calendario laboral anual.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca, explicaba el pasado miércoles a Europa Press que la citada convocatoria de huelga estaba planteada para su entrada en vigor el pasado 25 de abril, para prolongarse hasta el 31 de mayo, principalmente para reclamar una jornada laboral "ajustada" a la legislación frente al planteamiento de las "12 horas" de la empresa, así como para la aprobación de un calendario laboral anual definido, con fechas concretas para los festivos, descansos y demás.

La entrada en vigor de la convocatoria, según Caravaca, ha sido suspendida ya varias veces merced a las negociaciones entabladas entre el comité de empresa y la representación de SIAM, empresa encargada de gestionar estas instalaciones para Ryanair, con mediaciones del Sercla y de la propia Consejería de Empleo.

NUEVA REUNIÓN

En la reunión de este pasado miércoles, celebrada después de que trascendiese que la aerolínea sopesaría el posible cierre del centro, para cuya ampliación la compañía destinó 30 millones de euros, a cuenta del prolongado conflicto laboral; el comité de empresa, según Caravaca, acordó "suspender de nuevo" la activación de la huelga, dado el "compromiso" de SIAM de "presentar el viernes sus planes sobre cómo formular la transformación de la jornada laboral a ocho horas en el marco del convenio colectivo del metal de Sevilla".

Mediaría además el compromiso de "iniciar la negociación del calendario laboral anual, porque los trabajadores no disponen de él" en estos momentos.

Esta nueva suspensión, según Caravaca, sirve así para "quitar presión" al conflicto, precisando que la huelga no queda desconvocada como tal porque no hay un "acuerdo definitivo". Además, Caravaca defendía que la representación de la plantilla no ha "puesto en riesgo" nunca la viabilidad del centro.

EL SERVICIO AL CLIENTE

"Lo único que hemos exigido es el cumplimiento de la legislación laboral", aseguraba, exponiendo que las jornadas de 12 horas diarias están "fuera de la legislación" laboral española y del convenio del metal. "En ningún momento hemos puesto en duda el servicio de 24 horas que se ha de dar al cliente (Ryanair), porque la atención al cliente es prioritaria", manifestaba el portavoz sindical.

Del mismo modo, aseguraba que durante las conversaciones entre las partes, nunca había trascendido que pesase cualquier posibilidad de cierre de las instalaciones a cuenta de la situación social del mismo. En cualquier caso, este portavoz sindical razonaba que la "certidumbre" laboral es "garantía de futuro".