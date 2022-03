El comité de la planta de Santa Bárbara en Alcalá avala la carta de Moreno y rechaza la "reconfiguración" de la empresa

Sevilla.-Santa Bárbara no garantiza el empleo a corto plazo y vincula su futuro a la adjudicación de grandes contratos

El comité de empresa de la planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de Santa Bárbara Sistemas ha apoyado este viernes la carta del presidente andaluz, Juanma Moreno, al Ministerio de Defensa, en demanda de mediación ante la compañía por el "posible traslado" de la producción de los blindados de ocho ruedas Dragón de la fábrica alcalareña a la de Trubia (Asturias). Según la representación de la plantilla, la misiva supone una "transmisión fiel de las principales preocupaciones" de los trabajadores, rechazando así la "reconfiguración de actividades" planeada por la entidad.

En un comunicado, el comité de empresa ha señalado la carta remitida a Defensa por el presidente andaluz, solicitándole una mediación ante la empresa Santa Bárbara Sistemas, propiedad de General Dynamics, a la que el Ministerio de Defensa ha encargado la fabricación de 348 ejemplares del vehículo blindado de combate de ocho ruedas Dragón para el Ejército de Tierra.

En el marco de dicha carta publicada por ABC y en la que Moreno pide actuar ante "un posible traslado" de la producción de dichos ejemplares a la planta asturiana de Trubia; el comité responde al comunicado posterior con el que la empresa niega que "la reconfiguración de la actividad vaya a suponer una destrucción o pérdida de puestos de trabajo directos en la región", descartando que sus planes impliquen el cierre de la planta alcalareña, donde recientemente fueron acometidos 21 despidos que la entidad accedió a revertir tras esgrimir el Ministerio de Defensa los compromisos adquiridos en materia de empleo.

A tal efecto, el comité indica que cuando la empresa "se ha pronunciado sobre la carga de trabajo, lo ha hecho siempre refiriéndose a la mano de obra directa, pero no dice nada de los puestos que no son directos y que suponen unos dos tercios de la plantilla del centro de Alcalá y más de 200 personas entre los tres centros operativos" en dicho municipio sevillano, Madrid y Trubia.

EL PERSONAL "NO DIRECTO"

"Es más, la propia empresa ha afirmado en más de una ocasión que tiene personal no directo de sobra", sostiene el comité de empresa, que asegura carecer de información sobre "qué ocurrirá con el personal no directo una vez ejecutada la reconfiguración", toda vez que la empresa asegura que la misma "no implica ni el cierre, ni la deslocalización de las actividades en Andalucía".

Y tras defender la empresa que "la especialización de la fábrica alcalareña en mantenimiento, reparación, actualización, modernización y apoyo en el ciclo de vida de vehículos y sistemas de armas consolida su nivel de actividad presente y futura, reforzando las capacidades que ya posee"; los representantes de la plantilla avisan de que tal extremo "no viene respaldada por ningún tipo de contrato o agenda de concursos para optar por dichos contratos".

"Por lo tanto, lo que la empresa propone es una reconfiguración de actividad sin que ésta vaya de la mano con un plan de viabilidad industrial a medio y largo plazo que asegure el futuro de toda la plantilla actual de Alcalá y no sólo de los puestos directos", considera el comité.

LAS "PRINCIPALES PREOCUPACIONES"

Así, el comité de empresa niega que la carta de Moreno incurra en "especulaciones sesgadas", exponiendo que las consideraciones del presidente andaluz "son una transmisión fiel de las principales preocupaciones no sólo los trabajadores de Santa Bárbara en Sevilla, sino también de todo el tejido industrial que se vería seriamente perjudicado de llevarse a cabo la reconfiguración de actividades planteada por la empresa".

Por eso, los representantes de la plantilla, que ha protagonizado diferentes movilizaciones a cuenta de los citados despidos, agradece a Moreno su "defensa del empleo" en la citada carta, frente a la cual la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado que ante una "decisión empresarial" su departamento carece de "competencias" y que corresponde a la Junta adoptar alguna "decisión".