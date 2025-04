Concha Yoldi recibe la Medalla de Oro de la Universidad de Sevilla por "su colaboración y actuar como su defensora"

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresaria y expresidenta del Consejo Social de la US Concha Yoldi ha sido distinguida con la Medalla de Oro de la Universidad de Sevilla (US) "por su intensa búsqueda de alianzas en pro de la US, por actuar siempre como valedora de la institución ante las autoridades y como defensora frente a los ataques que ha sufrido". Este galardón, el mayor reconocimiento que otorga la US, fue concedido en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla en octubre del pasado año, a propuesta del rector Miguel Ángel Castro, y es la primera vez que se otorga a una persona física, pues en los últimos años solo se ha concedido a diferentes universidades andaluzas por su estrecha colaboración con la US.

En el acto de entrega de la medalla, Yoldi se ha mostrado emocionada por este reconocimiento que ha considerado "un regalo precioso que me conmueve hasta lo más profundo", pues para la empresaria, la Universidad de Sevilla ha sido "decisiva" en su vida en todos los aspectos y "desde hace más de un siglo, cuando su abuelo, Francisco Yoldi Bereau, llegó a ella en 1912 para ser el primer catedrático de Química Inorgánica". Los vínculos con la Universidad de Sevilla son profundos para Yoldi, ya que también en ella estudió su padre, sus hijos, y allí conoció a su marido.

La empresaria, que se ha reconocido como "testigo del gran trabajo que desarrolla la Universidad de Sevilla", ha realizado durante su discurso una encendida defensa de la necesidad de que las universidades tengan una adecuada financiación "para desarrollar su enorme poder transformador".

De este modo, ha mostrado su satisfacción por el reciente acuerdo de financiación entre la Junta de Andalucía y los rectores de las Universidades Públicas de Andalucía que, ha apostillado, "debe extenderse en el tiempo" y "reconsiderarse" dado que, según ha explicado, "el impacto que tiene la actividad universitaria en el PIB nacional es de un 2,2%, con una financiación del 0,7".

Yoldi, que también se ha referido al reto de aumentar la aportación privada a la labor universitaria a través de deducciones fiscales, que en España se cifran entre el 30-40%, mientras que pueden llegar al 100% en Estados Unidos y el Reino Unido, ha asegurado. En este sentido, ha calificado a la Ley de Mecenazgo como "insuficiente" o a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como "una oportunidad perdida" para mejorar los vínculos universidad-empresa.

Miguel Ángel Castro ha hablado de Concha Yoldi como "un ejemplo de constante liderazgo, que se ha guiado permanentemente por colocar al estudiantado en el centro de su actividad", le ha agradecido su defensa de la universidad pública en general y de la Universidad de Sevilla en particular y su entrega en la construcción de "una universidad más abierta, más comprometida y más humana".

TRAYECTORIA

Concha Yoldi preside Persán, compañía líder en Europa en los sectores de cuidado del hogar y cuidado personal. Preside la Fundación Persán desde su creación en 2006, y Grupo Álea, family office que se dedica a la inversión en activos innovadores y tecnológicos. Ha sido vicepresidenta de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades públicas de España y es patrona de la Fundación Princesa de Girona, vicepresidenta de la Fundación Gota de Leche y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, ha ostentado el cargo de vicepresidenta de la Asociación de Fundaciones Andaluzas, ha integrado el Consejo Social de Telefónica en Andalucía y ha sido vocal del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Ha trabajado en el ámbito académico para potenciar el acercamiento de la universidad a la empresa. En 2007 lideró la creación de una Cátedra de Detergencia Persán en la Universidad de Sevilla.

RECONOCIMIENTOS

Concha Yoldi cuenta con una larga lista de reconocimientos como la Medalla de Andalucía, la Medalla al Mérito Laboral de Andalucía, la Medalla de la Ciudad otorgada por el Ayuntamiento de Sevilla, el Premio Plaza de España a la defensa de los valores constitucionales que entrega la Delegación del Gobierno en Andalucía, la nominación de una calle con su nombre en Sevilla, el Premio Honorífico Alumni de la Universidad de Sevilla 2023 o el nombramiento como Doctora Honoris Causa de la Universidad CEU Fernando III, entre otros.

Destaca también su compromiso social con una trayectoria volcada en la inserción laboral de las personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad, y sus actuaciones socioeducativas y de estímulo de los principios del esfuerzo y el mérito en la sociedad.