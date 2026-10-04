Concluye la XVI edición de la Gran Semana anglo-árabe en el Parque del Alamillo de Sevilla

El Parque del Alamillo ha acogido el cierre de la semana del caballo anglo-árabe. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de deportes, María Tena, ha asistido este domingo a la entrega de premios de la XVI Gran Semana Anglo-árabe, que ha concluido en el Parque del Alamillo, y en la que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del IMD, colabora. Tena ha manifestado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando este tipo de eventos que consolidan a Sevilla como la gran capital deportiva del sur de Europa".

Ha añadido en una nota de prensa que han sido cuatro días repletos de actividad hípica en el Parque del Alamillo, que han llegado a su final con las pruebas de Salto del Concurso Completo de categoría internacional y una solemne entrega de premios de los concursos internacionales, además de la proclamación de ganadores en las Finales de las Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de Completo.

"Muchos espectadores se han acercado hasta el Paseo de las Moreras del Parque del Alamillo, que como los días anteriores ha permanecido abierto para que todos los sevillanos, y no solo los aficionados a la hípica, pudieran conocer de primera mano el mundo del caballo de un modo totalmente gratuito, uno de los objetivos de la Gran Semana", ha señalado la delegada de deportes.

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla reafirma su compromiso con los grandes eventos deportivos, poniendo en valor la idoneidad de la ciudad para acoger y apoyar citas de este nivel, que combinan el fomento del deporte de alta competición con la proyección del sector ganadero y la dinamización de un espacio verde de referencia como es el Parque del Alamillo.

En cuanto al desenlace, en el Tres Estrellas Internacional CCI3-S, el concurso de mayor categoría, Manuel Senra con Galaad de Ballac. En el CCI2, Carlos Díaz con Taraje CP, multicampeón de España y el Anglo-árabe, que fueron olímpicos en París 2024. Por último, la primera de las categorías en concluir ha sido la de Una Estrella CCI1. La victoria ha sido para el olímpico sevillano Francisco Gaviño con Janus des Martrettes.