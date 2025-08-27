Concluyen los trabajos arqueológicos para la recuperación de la Muralla Sur del Castillo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha anunciado la finalización de los trabajos arqueológicos en la Muralla Sur del Castillo, que "permitirán avanzar" en el proyecto de recuperación estructural de este tramo del recinto fortificado.

El Consistorio ha informado a través de un comunicado de que los trabajos, enmarcados en el estudio arqueológico de la Muralla Sur, han arrojado "una valiosa información para documentar en qué estado exacto está la muralla y su ubicación real en el contexto de la Fortaleza". Según las primeras averiguaciones de los arqueólogos "se aprecia un recrecido posterior a los años 40 que envuelve la muralla en su parte exterior".

El delegado municipal de Patrimonio, Christopher Rivas, ha visitado el Castillo este miércoles y ha reconocido el "gran valor" de la investigación arqueológica, porque "permite tener una visión más completa y rigurosa del estado de la muralla, de su ubicación, la conformación y la manera de construir del Castillo". En este sentido, ha añadido que los trabajos ayudarán a "redactar el proyecto de restauración de todo el lienzo de la muralla, de modo que se avanzará en la tramitación administrativa que lleve a intervenir en esta zona".

La actuación busca garantizar la "solidez y recuperación estructural" de la Muralla Sur del Castillo de Alcalá, "permitiendo su conservación y facilitando la interpretación histórica y patrimonial" de este enclave.